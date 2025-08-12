PSG saca la chequera: Anuncia fichaje que anhelaba

París, Francia.

El Paris Saint Germain de Francia, vigente campeón de la UEFA Champions League, sorprendió este martes 12 de agosto al confirmar un nuevo fichaje. La nueva contratación del PSG es el experimentado defensor ucraniano Illia Zabarnyi, quien llega procedente del Bournemouth de la Liga Premier, con un contrato de cinco años que tendría un valor de 63 millones de euros (76 millones de dólares).

Zabarnyi, suma 49 partidos con la selección de Ucrania y anteriormente jugó para el Dínamo de Kiev, podría desafiar directamente al veterano capitán Marquinhos. El internacional ucraniano, que formó la pareja de centrales más joven de la Premier League junto a Dean Huijsen, ahora en el Real Madrid, es la tercera gran venta de los de Andoni Iraola este verano tras la del propio Huijsen (62 millones) y Milos Kerkez, al Liverpool por 40 millones. Además, los 'Cherries' han ingresado 9 millones por Jaidon Anthony y 4,5 por Mark Travers.