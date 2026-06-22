¿Promete la décima? Silvio Rudman fue presentado como nuevo DT de Marathón

San Pedro Sula.

El argentino Silvio Rudman fue presentado oficialmente este lunes como nuevo director técnico del Marathón, iniciando una nueva etapa al frente del conjunto verdolaga con la misión de devolver al club a los primeros planos del fútbol hondureño. Durante su presentación, en la que estuvieron presentes el plantel y directiva, el estratega sudamericano expresó su entusiasmo por asumir el reto y aseguró que llegar al equipo sampedrano representa la realización de una meta personal y profesional.

“Quiero agradecer esta oportunidad. Es un sueño cumplido para mí. Tenemos objetivos claros y contamos con un plantel competitivo para luchar por cosas importantes”, manifestó Rudman de 57 años en sus primeras palabras como entrenador del Monstruo Verde. El nuevo timonel reveló que en su anterior etapa en las divisiones formativas de Boca Juniors recibió el respaldo para emprender esta aventura en Honduras, una decisión que tomó convencido por la historia y grandeza de la institución verdolaga. “En Boca Juniors me permitieron salir para venir acá. Sabía que en algún momento llegaría esta oportunidad y hoy estoy muy feliz de pertenecer a esta gran familia”, comentó.

Rudman también destacó el papel que juega la afición marathónista y aseguró que uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la pasión que rodea al club. “Nuestra afición es especial. He visto lo que representa Marathón para su gente y eso nos compromete aún más a trabajar fuerte para darles alegrías”, señaló.

El entrenador argentino dejó claro que la exigencia será máxima desde el primer día de trabajo y adelantó que buscará fortalecer el equipo para elevar su nivel competitivo de cara a la próxima temporada. “Venimos con muchas ganas de trabajar juntos. Vamos a hacer un plantel más competitivo, con una identidad clara y que represente los valores de esta institución dentro de la cancha”, expresó.