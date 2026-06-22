Así será el descenso en la Liga Nacional tras nuevo cambio de formato

San Pedro Sula.

La Liga Nacional de Honduras aprobó un importante cambio en el sistema de descenso para la temporada 2026-2027,que tendrá 12 clubes, una medida que busca incrementar la competitividad tanto en la lucha por los primeros lugares como en la parte baja de la tabla. El nuevo formato elimina el tradicional descenso por tabla acumulada y establece un mecanismo distinto para definir al club que perderá la categoría al finalizar la campaña.

Según lo aprobado, los equipos que terminen en el último lugar del Torneo Apertura y del Torneo Clausura disputarán una serie de repechaje para determinar quién descenderá a la Liga de Ascenso. Esta llave enfrentará a los dos peores clubes de cada certamen en una batalla directa por la permanencia. Sin embargo, existe una excepción clara. Si un mismo equipo finaliza en el último lugar tanto en el Apertura como en el Clausura, perderá automáticamente la categoría y no será necesario disputar ningún partido adicional.

La normativa también contempla situaciones especiales. Si el club que terminó último en el Apertura logra recuperarse durante el Clausura y alcanza las semifinales del campeonato, conservará automáticamente su lugar en la Liga Nacional. En ese escenario, su puesto en la serie por el descenso será ocupado por el equipo que terminó penúltimo en la tabla del Apertura. Además, si ese conjunto que ocupó el penúltimo lugar también consigue clasificar a las semifinales en el Clausura, el derecho a disputar la llave por la permanencia recaerá en el siguiente equipo ubicado en la clasificación, manteniendo el orden establecido por la tabla.