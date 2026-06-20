Motagua jugó su primer partido de pretemporada: así le fue al actual campeón

El actual campeón del fútbol hondureño sufrió, pero ganó. Motagua venció por 1-0 este sábado a Cedeño en el Estadio Emilio Williams de Choluteca en su primer partido de preparación de cara al Apertura 2026-27.
Javier López, quien empezó la pretemporada hace cinco días, sigue haciendo un gran trabajo en el equipo azul y este sábado ratificó lo que logró el torneo pasado.
Bajo un fuerte lluvia y un horrible estado en la grama artificial de Choluteca, este fue el primer once del campeón nacional: Marlon Licona en la portería; en la defensa lo acompañaron Avila, Valladares, Bueso y Luis Santamaría; en el mediocampo salió fuerte con Carlos Palma, Rodrigo 'Droppy' Gómez, Andy Hernández y Emilio Izaguirre. MIentras que arriba quiso atacar con Jefryn Macías y Darell Oliva.
El primer tiempo fue muy complicado para el Motagua, que nunca pudo adaptarse al horrible estado de la cancha del Emilio Williams. Sin embargo, las cosas cambiaron en el segundo tiempo.
En el complemento, Javier López hizo ingresar a sus jugadores estelares: Ortiz, Meléndez, Sacaza, Cacho, Portillo, Discua, D. Meléndez, Serrano, Reyes, Batiz y De Olivera.
El campeón nacional no se rindió y en el último suspiro del partido (88'), el delantero uruguay, Rodrigo De Olivera, anotó el gol solitario de la victoria tras asistencia de Jorge Serrano.
Ese gol fue suficiente para que Motagua consiguiera el primer triunfo de la pretemporada y que le sirve de preparación para el torneo que inicia a finales de julio.