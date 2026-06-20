Motagua jugó su primer partido de pretemporada: así le fue al actual campeón

Tegucigalpa, Honduras.

El actual campeón del fútbol hondureño sufrió, pero ganó. Motagua venció por 1-0 este sábado a Cedeño en el Estadio Emilio Williams de Choluteca en su primer partido de preparación de cara al Apertura 2026-27.

Javier López, quien empezó la pretemporada hace cinco días, sigue haciendo un gran trabajo en el equipo azul y este sábado ratificó lo que logró el torneo pasado.

Bajo un fuerte lluvia y un horrible estado en la grama artificial de Choluteca, este fue el primer once del campeón nacional: Marlon Licona en la portería; en la defensa lo acompañaron Avila, Valladares, Bueso y Luis Santamaría; en el mediocampo salió fuerte con Carlos Palma, Rodrigo 'Droppy' Gómez, Andy Hernández y Emilio Izaguirre. MIentras que arriba quiso atacar con Jefryn Macías y Darell Oliva.