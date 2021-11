Prensa panameña: “Honduras tiene un papá en Concacaf y es Panamá”

El comentarista panameño, conocido como ‘Chepe Bomba’ y quien informó en exclusiva que ‘Bolillo’ Gómez iba a dirigir a Honduras, dijo que a La Sele no le vale ni empatar el viernes frente a los catrachos y le dejó un recadito al seleccionador de Panamá.

“El que sale a empatar siendo Panamá, le cae la derrota encima, obligación señor Thomas Christiansen, este mensaje es para usted, tiene que conseguir tres unidades. No me olvido de la mala imagen que dimos contra El Salvador en el Cuscatlán, ni lo que pasó en Canadá con ese 4-1, no me olvido de eso. Hay que salir a respetar la camiseta”, soltó.

Domínguez fue más allá al asegurar que los hondureños son hijos de los panameños. “Honduras tiene un papá en Concacaf y es Panamá. En las últimas veces que nos hemos visto las caras, hemos salido airosos de suelo catracho, hay que dar golpe de autoridad, tres puntos obligatorios y tres puntos obligatorios con un (estadio) Rommel Fernández que debería estar a reventar para el martes (ante El Salvador)”.

“Así que, en esta fecha FIFA, seis puntos tiene que sumar obligatoriamente la Selección de Panamá, punto y pelota”, cerró.