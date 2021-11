Alberth Elis llegó a Honduras y se pronunció sobre Andy Najar

“Bolillo” Gómez es el nuevo timonel de la H y el atacante del Bordeaux señaló que espera que las cosas les salgan bien con el colombiano en el banquillo.

“Es un entrenador que tiene bastante experiencia y estoy seguro que va a traer cosas buenas para la Selección”.

La Bicolor no tiene margen de error ante Panamá y Costa Rica ya que una derrota lo dejaría ya prácticamente sin opciones de clasificar al Mundial de Catar 2022.

“La mentalidad de todos es tratar de recuperarnos del momento que pasamos, que no fue nada fácil para nosotros como jugadores, todos venimos con esa mentalidad de sacar esto a flote, es una linda oportunidad para hacerlo”, fueron las palabras del exjugador del Houston Dynamo.

Por otra parte, Alberth Elis fue consultado sobre la decisión sorpresiva de Andy Najar de no formar parte de la H para los duelos de este 12 y 16 de noviembre.

“Todos sabemos por lo que ha pasado Andy, ha sido difícil para él, yo como jugador lo entiendo, no ha sido fácil los tres años que casi pierde su carrera, muchas personas no miran eso, no es nada fácil”, respondió.

“La Panterita” fue consultado sobre lo que significó anotarle al PSG en la Ligue 1 de Francia.

“Desde que me fui a Europa esa es mi mentalidad, gracias a Dios las cosas se me están dando, espero seguir de esa manera, seguir creciendo, mejorando y tratar de aprovechar cada oportunidad que se me dé”, finalizó.