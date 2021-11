Alberth Elis explica el encontronazo que tuvo con Mbappé

Tras su arribo a San Pedro Sula, Alberth Elis se mostró optimista sobre lo que serán los duelos en donde Honduras se enfrentará a Panamá y Costa Rica este 12 y 16 de noviembre por la octagonal de Concacaf.

Además de hablar sobre la Bicolor y la llegada del “Bolillo” Gómez, “La Panterita” se pronunció sobre lo que significó anotarle al PSG en la derrota de 3-2 que sufrió el FC Girondins de Burdeos por la Ligue 1.

“Desde que me fui a Europa esa es mi mentalidad, gracias a Dios las cosas se me están dando, espero seguir de esa manera, seguir creciendo, mejorando y tratar de aprovechar cada oportunidad que se me dé”, destacó el atacante hondureño sobre lo que fue marcarle al París Saint Germain.

En el duelo entre Bordeaux vs PSG el catracho tuvo un encontronazo con el campeón del mundo Kylian Mbappé ya que el francés inclusive recibió una tarjeta amarilla tras cometerle una falta al centroamericano.

“Son cosas que pasan adentro del juego, es normal. Mbappé no me dijo nada”, puntualizó el seleccionado hondureño.