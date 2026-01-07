La Inteligencia Artificial predice al campeón de la final Olimpia-Marathón

La inteligencia artificial anticipó el posible desenlace que podría darse este miércoles en la capital durante la final entre Olimpia y Marathón, sin descartar la posibilidad de tiempos extra.
El Estadio Nacional de Tegucigalpa será el escenario esta noche de la definición del Torneo Apertura 2025. Olimpia recibirá a Marathón en la gran final del fútbol hondureño, y los albos sueñan con alcanzar su 40° título en la historia del club.
El primer encuentro, disputado el pasado domingo, terminó empatado 2-2 en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. El equipo verdolaga anotó gracias a Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo, pero hoy deberá redoblar esfuerzos si quiere poner fin a sus ocho años de sequía.
Olimpia, por su parte, disputó dicho encuentro con sensibles bajas, pero consiguió el empate con las dianas de Emanuel Hernández y Yustin Arboleda, exdelantero del equipo verde. Los dirigidos por Eduardo Espinel juegan de local y están a las puertas de su corona 40.
Sobre esta esperada final también le hemos consultado a la Inteligencia Artificial, y señala que será un partido muy disputado como en la ida, aunque da como favorito al Olimpia por su condición de local y el récord de victorias.
Para Chat GPT, Olimpia aprovechará al máximo su localía y la experiencia de sus útimas finales para quedarse con el título. Considera que Marathón no dará el partido por perdido y marcará al menos una anotación, pero que los albos ganarán el encuentro por 2-1.
En esa misma línea también se encuentra Gemini, de Google. Esta herramienta de IA sugiere que el marcador quedará 2-1 para los leones, aunque no descarta una prórroga. Cabe recordar que no hay ventaja por los goles de visita.
"Olimpia ganará 2-1 o se impondrá en los tiempos extras. La presión del Estadio Nacional y la jerarquía de sus delanteros (Arboleda y Benguché) suelen ser demasiado pesadas en los últimos 20 minutos de las finales", apunta Gemini.
También destaca la figura del portero Endrick Menjívar: "Llega con mucha más confianza y recorrido en finales que el portero de Marathón (Samudio), quien ha mostrado algunas dudas por falta de ritmo tras su lesión".
"El León cierra en casa con un estadio que estará a reventar. Históricamente, Olimpia es sumamente sólido en Tegucigalpa en partidos de vuelta; su mística en finales de casa es, para muchos, el factor determinante", sentencia la IA.
Y por último le consultamos a Grok, la IA de X. También indica que Olimpia es el claro favorito para alzar el título ante su afición por un marcador de 2-1. Estas herramientas creen que los verdes podrán anotar un tanto.
"Probabilidades estimadas (basado en análisis de fuentes): Olimpia gana 46-48%, empate 28-33% y Marathón gana 36-54%. Mi predicción: Olimpia gana 2-1. Espera un partido con más de 2.5 goles (como en la ida), presionando desde el inicio y Marathón buscando sorprender. Si Olimpia anota temprano, podrían controlar; si no, podría ir a tiempos extras", asegura Grok.
No cabe dudas de que el Estadio Nacional es un verdadero fortín para los leones y que hoy tienen la gran oportunidad de firmar otro campeonato con Espinel en el banquillo.
Ayer por la noche, la Ultra Fiel se acercó al hotel de concentración del equipo melenudo y llevó a cabo un banderazo para motivar a los futbolistas de cara al duelo contra Marathón.
El juez para la final de esta noche será el experimentado Said Martínez, que estará acompañado por Walter López como asistente uno y Christian Ramírez como asistente dos. Armando Castro fungirá como cuarto árbitro.
La gran final del Apertura 2025 arranca desde las 7:00 PM: Marathón buscará dar la sorpresa para culminar el año de su Centenario con la deseada décima, mientras que Olimpia espera levantar la 40.