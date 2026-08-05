Panamá, humillada: Listas las selecciones de Concacaf clasificadas al Mundial Sub-20

Puebla, México.

La Concacaf ya conoce oficialmente a sus cuatro representantes para la próxima Copa del Mundo Sub-20. La noche de este miércoles quedó definido el grupo de selecciones que viajarán al máximo torneo juvenil del planeta luego de una intensa jornada en el Premundial de la categoría que se desarrolla en la ciudad de Puebla, México. La Selección Mexicana Sub-20 fue la última en asegurar su clasificación después de protagonizar una contundente goleada de 4-0 sobre Panamá, en un duelo donde el conjunto local impuso condiciones desde los primeros minutos y dejó sin opciones a un equipo panameño que llegaba con mucha ilusión tras haber eliminado a Honduras en la fase de grupos.

El Tri juvenil dominó gran parte del encuentro y encontró la ventaja al minuto 33, cuando Juan Echilvestre aprovechó un grave error del guardameta panameño para adelantar a México en el marcador. Ya en la segunda parte, los mexicanos aumentaron la diferencia al minuto 57. Hugo Camberos falló un lanzamiento penal, pero estuvo atento al rebote para enviar el balón al fondo de la red y colocar el 2-0 que comenzaba a sentenciar la eliminatoria. Panamá intentó reaccionar, pero México mantuvo el control del partido y al minuto 75 llegó el tercer golpe. Yohan Orozco apareció en el área tras un tiro de esquina y con un potente remate de cabeza puso el 3-0 para el conjunto azteca. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La goleada se completó al minuto 88, cuando Diego Ramírez aprovechó otro error del arquero panameño. El atacante mexicano recibió el balón de pecho y definió con tranquilidad para sellar el definitivo 4-0 y darle a México el último boleto disponible de Concacaf rumbo al Mundial Sub-20.

Canadá se apunta

En otro de los duelos decisivos de la jornada, Canadá consiguió una importante victoria por 3-1 sobre Jamaica en tiempo extra, resultado que le permitió avanzar a las semifinales del torneo y asegurar su presencia en la Copa del Mundo Sub-20. El conjunto canadiense tuvo mayor dominio de la posesión durante el partido, aunque encontró dificultades para generar peligro en la primera mitad. Sin embargo, su insistencia dio frutos al minuto 57, cuando Liam Mackenzie apareció con una gran jugada individual para marcar el primer tanto del encuentro. Jamaica no bajó los brazos y consiguió igualar el marcador al minuto 87 mediante un penal ejecutado por Jahmarie Nolan, enviando el partido a la prórroga. En el tiempo extra, Canadá volvió a tomar ventaja al minuto 94 gracias a Mackenzie, quien convirtió desde el punto penal para colocar el 2-1. Finalmente, al minuto 116, Max Vogele sentenció la historia con un potente disparo de zurda que se incrustó en el ángulo izquierdo de la portería jamaicana.

Clasificados al Mundial y semifinales