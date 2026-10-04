Portugal sin CR7 sigue imparable y vence a Noruega de la Nations League

Lisboa, Portugal

Portugal sigue sumando victorias en su era pos-Cristiano Ronaldo, y este domingo derrotó a Noruega por 2-1 con goles de João Cancelo y Gonçalo Ramos, asegurándose así el pase a los cuartos de final de la Liga de las Naciones, de la que es la actual campeona. Ha sido una de las semanas más turbulentas en el fútbol portugués, pero las polémicas en torno a su mayor figura, que abandonó la plantilla por desacuerdos con el entrenador Jorge Jesus, no han afectado a la selección, que en el campo se ha mostrado cohesionada y segura de sí misma.

Noruega sorprendió primero al conjunto portugués. Al minuto 36, Kristoffer Ajer apareció con un potente disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería para poner el 1-0 a favor de los visitantes. La reacción de Portugal no tardó. Apenas dos minutos después, João Cancelo recibió el balón fuera del área y sacó un potente remate que venció al arquero noruego para establecer el 1-1. Con el empate, los portugueses recuperaron confianza y comenzaron a tomar nuevamente el control del encuentro.

Durante la segunda mitad, Portugal buscó con insistencia el gol de la ventaja, mientras Noruega intentaba aprovechar los espacios para generar peligro. La salida de Erling Haaland al minuto 67 representó un duro golpe para el conjunto visitante. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, apareció Gonçalo Ramos. Al minuto 79, el delantero recibió una asistencia de João Félix dentro del área y definió con precisión para colocar el 2-1 y desatar la celebración de los aficionados portugueses. Portugal tuvo que sufrir en los minutos finales después de quedarse con diez jugadores, tras la expulsión de Francisco Conceição por doble tarjeta amarilla. Sin embargo, el equipo consiguió mantener la ventaja y aseguró tres puntos importantes.

Portugal mantiene el liderato con esta victoria, suma 12 puntos de 12 posibles, producto de cuatro victorias en cuatro partidos, y se mantiene en la primera posición del Grupo A4 de la Nations League. El equipo portugués ha mostrado una gran regularidad durante la competición y se encuentra cada vez más cerca de asegurar su clasificación a la siguiente fase. Portugal, líder del grupo A4, volverá a jugar el próximo 14 de noviembre, en casa contra Dinamarca, mientras que Noruega, tercera, recibirá ese mismo día a Gales. LOS DATOS DE SOFASCORE SOBRE EL DUELO

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