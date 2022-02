Andrés Salazar, de jugar baloncesto a ser el guardián del Honduras Progreso

“Yo inicié a jugar desde los cinco años, pero simultáneamente con baloncesto, tuve la oportunidad de hacerlo a nivel local y nacional con el equipo de baloncesto, pero yo siempre quería dedicarme al deporte. El problema es que el basquetbol solo me ayudaba para la universidad y tener una beca y pues fue cuando mejor decidí por el fútbol. Siempre fui portero, a veces me gustaba ser delantero, pero no era bueno”, contó.

Salazar (de 28 años ), contó cómo surgió la posibilidad de venir a Honduras. “A mí me llamó el presidente Elías Nazar y me habló de la posibilidad de venir al Honduras Progreso, de los retos que tenía el club. La noticia la tomé con mucha alegría, ya que iba a crecer en lo profesional y gracias a Dios busco dar lo mejor de mí, me ha tratado de lo mejor en estos meses que llevo en el país”, reveló.

El nacido en Popayán, al suroeste de Bogotá, expresó cómo ha sido adaptarse a la cultura de nuestro país. “En la adaptación muy bien, en cuanto a la comida, pues ahí vamos, aquí se come mucho frijol, en Colombia no mucho, también lo picante, pero no es malo. Las personas me han hecho sentir como en casa y no me puedo quejar la verdad”, comentó entre risas.

El guardameta tiene una motivación extra en cada partido, su esposa Katherine Gonzales, quien vive con él aquí en Honduras. “Mi esposa está aquí conmigo, es un gran apoyo para mí, juntos tomamos la decisión que nos viniéramos al país, claro que hay diferencias en cuanto a la estructura, pero nos hemos adaptado a todas las circunstancias”.