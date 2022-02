Carlo Costly desvela el motivo de su fichaje por el Lone FC: “No es por dinero que vengo”

El exjugador de la Selección de Honduras habló con GOLAZO al final de la práctica y contó las expectativas que se ha fijado. Quedó extenuado tras ese primer entrenamiento y no lo escondió, no era para menos, venía de una inactividad de mes y medio. Lo que más quiere es ponerse a tono para ser útil en el equipo sampedrano.

“Me gusta el fútbol, en vez de estar en la casa todo el día, vengo a estar divirtiéndome más que todo y jugando aquí con los muchachos y la posibilidad que me brindó el presidente, no es cuestión de dinero sino de gustos. Me ofrecieron varios equipos de primera división pero no quiero salir de San Pedro Sula porque tenemos un proyecto con la familia pero vine más que todo por eso, para estar divirtiéndome, estar en forma y por el bien mío que es importante. Uno siempre va a querer seguir jugando hasta donde las piernas le dan y siento que todavía tengo posibilidades para aportarle a este equipo”, explicó.

Costly espera que los goles lleguen con el Lone FC. “Esa es la idea, de eso vivo yo, de goles, ojalá que se me den. Es el primer día de entreno después de dos meses, obviamente me estaba entrenando por aparte pero no es lo mismo estar en un equipo y en conjunto con jugadores. Espero ponerme en forma para aportarle al equipo”.

“Tú me ves, estoy flaco más bien, la forma no la pierdo porque he estado trabajando en el gimnasio y en lo deportivo. Es el primer entrenamiento, todavía vamos de a poquito, lo hablamos con el profesor, creo que la edad pesa, pero vamos a ir trabajando de a poco para ir agarrando forma”, comentó.

SU LLEGADA AL LONE FC

Entre risas, Carlo contó cómo se dio su llegada al club Lone FC y asegura que no fue por una cuestión de dinero.

“No (risas), yo vengo nada más aquí, como le dije al presidente, es por el profesor (Héctor) Vargas porque nos hablamos, nos estimamos, nos reunimos cada vez y me dijo que estuviera en forma y si podía aportarle al equipo que le ayudara en lo deportivo y se dio la posibilidad. Por dinero no porque sabemos que el equipo es de segunda y no es por menospreciar, pero tampoco es que vengo a cobrar o me están dando; no, para nada. Tuve posibilidades en primera división con Victoria, que de hecho me hablaron, pero más que todo no es de dinero sino de estar queriendo seguir en el fútbol y estar en forma, salir de la rutina de la casa y estar aquí”.