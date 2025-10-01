Plaza Amador vs Real España: así se vivió la clasificación de la Máquina

Panamá.

¡Hizo la hazaña! El Real España de Jeaustin Campos rompió los pronósticos y le remontó a Plaza Amador en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. Los Autógrafos avanzaron a las semifinales del torneo y también sellaron su boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Sigue el partido entre Plaza Amador vs Real España

RESULTADO: Plaza Amador 1-2 Real España (Global 2-2)

FINAL DEL PARTIDO // Real España elimina a Plaza Amador tras vencerlos 1-2 en la vuelta de los cuartos de final.

MINUTO 90 -- ¡GOOOOOOOL DEL REAL ESPAÑA! Moya define y anota el segundo del Real España. Los Aurinegros están logrando el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana.

MINUTO 85 -- Se juegan los últimos minutos del partido. Real España necesita del segundo gol para seguir vivo en la competencia. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

MINUTO 75 -- ¡GOOOOOOOL DEL PLAZA AMADOR! Ricardo Philips se destapa con un golazo y pone en aprietos al Real España.

MINUTO 66 -- Plaza Amador vuelve a perdonar con un cabezazo mal direccionado.

MINUTO 59 -- Plaza Amador toma dominio y busca el empate. De mantenerse este resultado, el partido se va al alargue.

MINUTO 52 -- LA NOCHE DE BUBAAAA. El arquero vuelve a salvar a su equipo con gran atajada tras disparo de Rose.

MINUTO 47 -- SE LA PIERDE. Darixon Vuelto manda gran centro raso y Souza queda solo para definir, pero lo que hizo... no tiene explicación. Tremendo fallo frente a la meta.​​​

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO DEL PARTIDO

MINUTO 45+3 -- Los Aurinegros se van en busca del segundo gol ante Plaza Amador antes del descanso. Se agregaron seis minutos.

MINUTO 43 -- ¡GOOOOOOOL DEL REAL ESPAÑA! Jhow Benavídez marca de penal y pone a ganar al Real España ante Plaza Amador. ¡Se iguala el global!

MINUTO 42 -- La jugada se revisa en el VAR, ya que piden fuera de juego de Cruz.

MINUTO 40 -- PENAAAAAAAAAL. El guardameta Samuel Castañeda se baja a Nixon Cruz y marcan penal.

MINUTO 36 -- José Murillo había marcado el primero, pero la jugada fue revisada por el VAR y se anula.

MINUTO 34 --Buba se viste de héroe y vuelve a detener disparo de Quintero.

MINUTO 30 -- Real España pasa apuros. Tiro de esquina y cabezazo que pega en el poste.

MINUTO 29 -- BUBA SALVA A LOS AURINEGROS. El guardameta ataja el disparo de Everardo Rose.

MINUTO 27 -- Le queda el balón a Quintero y se va desviada.

MINUTO 20 -- Benavídez dispara sobre los linderos y Devron aprovecha el rebote y el disparo queda en las manos del arquero.

MINUTO 18 -- Everardo Rose remata cruzado,pero la manda desviada de la meta de 'Buba'.

MINUTO 12 -- SE SALVAN LOS AURINEGROS. Cabezazo de Jorlian, que rebota en el terreno de juego y cuando pensaban que iba a salir, termina impactando en el larguero.

MINUTO 6 -- Maylor Núñez manda centro peligroso y Gustavo Souza saca un cabezazo que se va muy por encima de la meta.

MINUTO 5 -- Everardo Rose se atreve con un disparo de media distancia y se va desviado al tiro de esquina.

MINUTO 3 -- Jorlian Sánchez hace la primera advertencia con un disparo sobre la media luna que pasa lejos.

¡COMIENZA EL PARTIDO! Real España se juega todo ante Plaza Amador en busca del pase a semifinales de la Copa Centroamericana.

EL 11 TITULAR DEL REAL ESPAÑA: 22.Luis López, 2. Maylor Núñez, 5. Franklin Flores, 6. Devron García, 10. Jhow Benavídez, 11. Gustavo E Souza, 12. Nixon Cruz, 14. Jack Jean Baptiste, 18. Darixon Vuelto, 19. Daniel Aparicio, 44. Anfronit Tatum.

EL 11 TITULAR DE PLAZA AMADOR: 1. Samuel Castañeda, 2. Aimar Sánchez, 3. Omar Córdoba, 4. Jimar Sánchez, 6. Joel Lara, 7. Jorlian Sánchez, 13. Everardo Rose, 14. Abdul Knight, 19. Alberto Quintero, 20. José Murillo, 31. Eric Davis.

¡Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Plaza Amador vs Real España! Los Aurinegros van en busca del pase a las semifinales de la Copa Centroamericana.

--- LA PREVIA

Rival en semifinales de Copa Centroamericana