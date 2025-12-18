  1. Inicio
Alexy Vega elige su mejor golazo contra Platense: "La metí en el ángulo"

El delantero del Marathón se mostró feliz por sus dos golazos para el triunfo ante Platense y habla del debut del joven portero Humberto Juárez.

Alexy Vega reaccionó muy contento por sus golazos para el triunfo de Marathón contra el Platense.
San Pedro Sula, Honduras.

Tremenda noche de golazos realizó Alexy Vega y Marathón fue el más feliz en la goleada por 3-0 frente al Platense en la fecha 3 de la Triangular B que los tiene a un punto de meterse en la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Alexy Vega marcó el primero desde casi el centro del campo y el segundo con un remate cruzado, ambos se fueron al ángulo del arco defendido por el portero colombiano Javier Orobio que solamente adornó las fotos.

Fiesta de Marathón vs Platense, celebró a lo Messi, un debut relevante y las chicas que robaron suspiros

"Feliz, una noche memorable, el equipo hizo un gran trabajo", comenzó diciendo el autor del doblete y de paso llegar a 12 goles en el presente campeonato.

La primera anotación nunca la olvidará el atacante. "Desde que Isaac me dio el pase, controlo, miré que iba para atrás el portero, busqué más el toque que fuerza y la metí en el ángulo, fue golazo", relató.

Alexy Vega celebró de manera eufórica y se quitó la camiseta tras su primer golazo de la noche contra el Platense.

Confesó que no fue la primera vez que quiso anotar un gol de tal magnitud. "Fue el primero así, Buba me tapó uno y ahora me salió". Y agregó: "Son goles que se dan poco y yo los he hecho, contento".

Marathón llegó a 6 puntos y con un empate el domingo en la casa de Platense obtendrán de forma automática el pasaje a la gran final del campeonato, esperado al líder de la Triangular A que ya solamente disputan Olimpia y Real España.

"Tenemos que ir a Puerto Cortés a buscar ese triunfo que nos ponga en la final, nada está escrito, vamos con la convicción", afirmó el futbolista.

Sobre el debut del joven portero Humberto Juárez en el arco a sus 19 años, Alexy Vega ratificó que lo han apoyado y tiene gran potencial: "Sí, ha venido trabajando bien, estábamos confiando que iba a hacer un gran partido, no fue fácil y espero que tenga más confianza".

