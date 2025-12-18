Alexy Vega elige su mejor golazo contra Platense: "La metí en el ángulo"

San Pedro Sula, Honduras.

Tremenda noche de golazos realizó Alexy Vega y Marathón fue el más feliz en la goleada por 3-0 frente al Platense en la fecha 3 de la Triangular B que los tiene a un punto de meterse en la gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Alexy Vega marcó el primero desde casi el centro del campo y el segundo con un remate cruzado, ambos se fueron al ángulo del arco defendido por el portero colombiano Javier Orobio que solamente adornó las fotos.

"Feliz, una noche memorable, el equipo hizo un gran trabajo", comenzó diciendo el autor del doblete y de paso llegar a 12 goles en el presente campeonato. La primera anotación nunca la olvidará el atacante. "Desde que Isaac me dio el pase, controlo, miré que iba para atrás el portero, busqué más el toque que fuerza y la metí en el ángulo, fue golazo", relató.