Coraje por Motagua: Señalan a dos culpables y recibe cruel mofa internacional

Motagua quedó eliminado de la Copa Centroamericana a manos de la Liga Deportiva Alajuelense de la manera más dolorosa ya que perdió 1-2 como local con gol al minuto 90. La prensa nacional e internacional se pronuncia.
Christian Sandoval, periodista tico de enorme trayectoria, dejó su análisis sobre el pase del Alajuelense a semifinales de Copa Centroamericana tras eliminar al Motagua.
Kevin Jiménez de Costa Rica destacó el pase del Alajuelense en el último minuto conseguido en Tegucigalpa.
TD Más de Costa Rica se mofó del Motagua al señalar que Olimpia es el "unico grande" de Honduras.
La peculiar de San Marino administrada por unos argentinos se burló del Motagua.
Kike Lanza de Honduras dejó varios dardos tras la eliminación del Motagua.
El mensaje del Motagua tras la eliminación dolorosa en casa.
Manfredo Reyes de Honduras señaló a Luis Vega por los goles de la Liga Deportiva Alajuelense.
Nahúm Aguilar, jefe de deportes de Diario Diez, Diario LA PRENSA y Diario El Heraldo, mostró la pésima marca del Motagua en el segundo gol del Alajuelense y señaló a Luis Vega.
Juan Carlos Miranda, periodista hondureño de Diario LA PRENSA, dejó su comentario sobre el Motagua vs Alajuelense.
Kilvet Bertrand señaló al entrenador Javier López del Motagua por haber sacado al Droopy Gómez.
German Alvarado de Diario LA PRENSA señaló a Luis Vega.
La periodista hondureña Sinea David, quien radica en Guatemala, evidenció su dolor por el adiós de su querido Motagua.
Liga Deportiva Alajuelense y su mensaje tras conseguir el pase en el último minuto.
Chaco Funes del Motagua señaló el error del Motagua y calificó como insólita la eliminación.
Gustavo Roca de Honduras dejó contundentes palabras tras el adiós del Motagua.
Julio Cruz, periodista hondureño y simpatizante del Motagua, dejó su mensaje.
"A veces los escudos pesan", TDTV recordó las palabras del famoso narrador argentino Bambino Pons tras la hazaña del Alajuelense de haber eliminado al Motagua con gol al minuto 90.