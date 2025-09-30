  1. Inicio
El sufrimiento de Motagua vs Alajuelense, dolor y pelea tras ser eliminados

Motagua sufrió vs Alajuelense, el dolor y decepción tras perder y el zafarrancho que se armó luego de la eliminación de Copa Centroamericana.

El Motagua quedó fuera de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 de la forma más dolorosa ante Alajuelense.

 Fotos OPSA:David Romero y Estalin Irías.
Los aficionados azules llegaron con la esperanza de sellar su pase a la siguiente ronda del torneo de la Concacaf.
Distintas personalidades de la televisión hondureña se hicieron presentes para apoyar el Ciclón Azul que lo ganó en la ida por 0-1.
El Estadio Nacional tenía una fiesta en la previa. La afición del Motagua no falló y brindó un espectáculo desde las graderías.
El saludo entre los entrenadores en la previa del partido. Motagua, con Javier López, buscaba la tan anhelada clasificación a las semifinales.
Este fue el 11 titular del Motagua vs Alajuelense. El Ciclón había dado un enorme paso tras el 0-1 en el Alejandro Morera Soto.
La primera clara la tuvo Jorse Serrano en el inicio del partido,pero el guardián del Alajuelense puso todo a su disposición para evitar que rompieran las redes.
El Motagua estaba fallando ocasiones claras, pero fue el Droopy Gómez el que le iba a dar apertura al marcador pasados los 20 minutos.
Y fue desde el punto penal. La pelota le terminó impactando al defensor Aaron Salazar en su brazo izquierdo, aunque primeramente no la sancionaron.
El árbitro Erick Luna fue avisado por el VAR y fue a rectificar la acción para decretar el lanzamiento al minuto 21.
Droopy Gómez se responsabilizó y cobró el lanzamiento para el 1-0 del Motagua. Con este tanto,los Azules se ilusionaron más con la clasificación.
Y así lo festejaba, señalando el escudo del Ciclón Azul. En ese momento, lo ganaban por 2-0 en el global.
El Estadio Nacional era una fiesta: desde fuegos artificiales hasta los cánticos de la hinchada azul.
Sin embargo, el recinto capitalino se silencio cuando llegó el golazo de Campbell seis minutos después de esa primera anotación.
Ya para la segunda parte, el Alajuelense no se quedó con los brazos cruzados y encontró la clasificación en la recta final del partido.
Diego Campos anotó en el 90+1 y silenció el recinto capitalino. Las semifinales se les fueron de la mano en el último suspiro. El partido terminó 2-2 y el cuadro tico se quedó con el pase a la siguiente ronda.
Después del pitazo final, los jugadores de ambas plantillas se vieron envueltos en una brutal bronca.
Entre empujones y palabreos, así fueron captados los futbolistas protagonistas del zafarrancho luego de la eliminación en la Copa Centroamericana.
Miembros del cuerpo técnico y algunos de los jugadores intentaron separar a sus compañeros de la bronca que armaron al final del partido.
Los ánimos estaban calientes luego de la eliminación de Motagua en la Copa Centroamericana.
Tras el zafarrancho que protagonizaron, los jugadores del Alajuelense se fueron a festejar con la afición del cuadro tico presente en el Nacional.
Por otra parte, la decepción de Motagua era evidente: dejaron escapar la clasificación en el último momento del partido.
La tristeza y dolor en los jugadores azules luego de quedar fuera de los cuatro mejores de la Copa.
Muchos no podían creer lo que había pasado, ya que el sueño se les esfumó.
Los rostros caídos en los jugadores del Motagua tras perder ante Alajuelense.
Motagua ahora buscará el pase a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 con el repechaje. Solo los clasificados a semifinales logran el ticket directo.
