Erick Puerto destroza a Choloma con póker de goles y Platense sube en la tabla

Choloma, Honduras.

"Yio, Yio, Yio" corearon los aficionados del Platense que asistieron al estadio Rubén Deras, donde Erick Puerto se lució con un póker de goles para liderar el triunfo contundente del Tiburón (1-4) contra el CD Choloma en la jornada 18 del Torneo Apertura 2025. El joven delantero de 24 años tuvo una noche soñada, de esas que cualquier futbolista desearía tener. Puerto se despachó con cuatro goles días después de ser marginado por Reinaldo Rueda, quien lo dejó fuera del listado final de la Selección de Honduras que quedó fuera del Mundial 2026. 'Yio' Puerto demostró que Rueda se equivocó al no darle minutos frente a Nicaragua y Costa Rica, partidos en los que la Bicolor se jugó el boleto a la Copa del Mundo 2026 y en los que el equipo de todos necesitaba marcar goles.

LA NOCHE DE ENSUEÑO DE ERICK 'YIO' PUERTO

El show de Erick Puerto en Choloma comenzó a los cinco minutos del partido. Un mal despeje de la defensa cholomeña la devolvió la zona de volantes porteña, la pelota le cayó al capitán Georgie Welcome, que asistió al primer toque a 'Yio' y este marcó con disparo de zurda el 0-1. El 'killer' de los selacios tuvo algo de fortuna en su segundo gol de la noche en el 20'. Balón largo de Carlos Pérez buscando a Puerto, el portero Jeison Truque salió de su área y parecía que se quedaba con la bola, pero calculó mal, terminó cayendo al suelo y le regaló el gol más fácil de su carrera al dorsal '10' del Platense. Los maquileros reaccionaron poco después para descontar con un golazo de Leider Anaya en el 28'. El atacante colombiano recibió un buen pase de Axel Alvarado dentro del área, burló una marca con el amaque y de zurda la mandó a guardar al fondo de las redes, 1-2.

En la segunda parte siguió el festín de Erick Puerto, esta vez habilitado por Carlos Pérez con un toque de tres dedos por el costado izquierdo, 'Yio' recepcionó de derecha y de zurda cruzó a Truque en el minuto 73. Erick Puerto fue una pesadilla para los defensores del CD Choloma, les ganó la espalda toda la noche y una muestra de ello fue el cuarto gol, que digo gol, un golazo. Eduardo Urbina lo asistió, el ariete se escapó solo con su alma, se plantó ante Truque y definió como un crack, con un toquecito por encima del guardameta para el definitivo 1-4 en el 86'.

Fue el momento para que se fue ovacionado por la hinchada del Platense. El entrenador Raúl Cáceres lo entendió así, lo sacó de la cancha y salió entre aplausos. Recibió el abrazo de su técnico y no pudo contener el llanto al ver a su madre en la gradería del estadio. Es el goleador del campeonato con 15 goles. Platense con este triunfo escaló al sexto puesto de la tabla de posiciones con 22 puntos, bajando a los Lobos de la UPN que tienen 21. Choloma, por su parte, sigue penúltimo con 11 unidades.