Tilguath explota tras derrota ante Motagua y critica a sus jugadores

Además, Tilguath profundizó en que existe un cúmulo de cosas malas dentro del club que no piensa ocultar, asegurando que no está dispuesto a cuidar su puesto siendo mezquino. Advirtió a sus jugadores que deben valorar estar en una institución que paga al día en un contexto donde la eliminación de la Selección también golpea económicamente a los equipos.

Para el entrenador, los errores cometidos fueron “ garrafales ” y el equipo no merecía siquiera aspirar a la Liguilla bajo ese nivel de compromiso. Cuestionó que la ventaja obtenida no les durara ni un minuto y lamentó que algunos se conformen “con poco o nada”, recordándoles que no han ganado absolutamente nada como para relajarse.

El técnico de Olancho, Reynaldo Tilguath , explotó en conferencia de prensa tras la derrota 3-2 ante Motagua, dejando claras sus molestias por la actitud de algunos jugadores. Con evidente frustración, señaló que hay futbolistas que llegaron al club después de no cobrar en otros equipos y que, pese a recibir su salario puntualmente, “no mueven las piernas”.

Señaló que todos, incluidos los árbitros, tienen responsabilidad en el momento que atraviesa el fútbol hondureño, criticando decisiones permisivas como las que vivieron recientemente en Costa Rica. Cerró enfatizando que los jugadores deben entender que también es su deber recuperar la confianza de la afición y hacer que la gente vuelva a los estadios.

Explota tras derrota: "A veces uno se encachimba por muchas cosas, este es de los partidos que uno sale así. Uno trae jugadores que no les pagan en otros equipos, aquí sí y no mueven las piernas, eso es lo que me encachimba; se los dije a ellos, Motagua no te puede ganar así. ¡Horrores garrafales! ¡No merecemos ir a la Liguilla! A sufrir iríamos"

Dardo contra jugadores: "No es displicencia, muchos no cobraban en otros equipos, aquí les pagan y no mueven las piernas, no son todos, son algunos. Vas ganando y no te dura ni un minuto la ventaja, eso es lo que me molesta. Perdemos un partido que no era para perder".

"Este equipo es responsable": "Se conforman con poco o nada, la única manera en que te podes conformar es cuando tenés una medalla de campeón en el cuello, pero no hemos ganado nada. Soy muy claro, digo las cosas. Este equipo es responsable y lo mínimo que pide la directiva es que corran y no eso hacen. Les digo a los futbolistas que si encontraron un equipo que les paga al día, lo cuiden",

Los errores: "Son un sinnúmero de cosas malas que se están haciendo, yo no voy a cuidar este puesto siendo mezquino, por la poca gente que llegue. Lo que pasa en la selección va a afectar económicamente a todos los equipos, si Olimpia te paga, Olancho paga, Motagua, habrá otros que no te van a poder pagar, eso es lo que se tiene que valorar. La eliminación de la Selección afecta, ahora ¿Quién nos va a buscar para un amistoso? Nos llevan de encuentro a todos, yo les digo a los muchachos que somos los encargados que la gente vuelva a los estadios",

El dardo a la Selección de Honduras: "Los árbitros también son responsables, miren en Costa Rica, perdíamos tiempo, la misma mediocridad, el árbitro lo permite y da seis minutos, ¡Castígalo y dale más minutos! La misma mediocridad de todos nos encierra y nos lleva de encuentro".

El fútbol está muriendo: "Hay demasiada comodidad, dos, los celulares tienen destrozados a todos. Otra, las críticas, perdimos y me van a criticar a mí, yo acepto las críticas. Motagua hizo tres goles en tres remates, nosotros cometimos errores garrafales. Miren lo de la Selección, se perdió un ciclo olímpico y nadie dijo nada, lo de la Sub-17. El fútbol está muriendo, prensa, nosotros como técnicos y jugadores somos los encargados de rescatar esto, sino en dos años esto se muere, todos nos quedamos sin empleo y nos tocará dirigir en escuelas bilingües".

Promueven argentinos: "Esto se puede rescatar a ocho años, deben ver hojas de vida, ya no miremos a Sudamérica. Acá hay un montón que promueven argentinos, Troglio por ejemplo, pero debemos ver hacia Europa, muchos ni ven fútbol sudamericano, sino europeo".