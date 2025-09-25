Piojo Herrera revela el principal problema de Costa Rica antes de enfrentar a Honduras

San José, Costa Rica.

“Yo les diría que yo ya viví ese ambiente de eliminatorias, estuvimos dos horas en el estadio esperando salir cuando acabó el partido y no nos querían matar a nosotros nada más, a los hondureños también porque perdieron con México 4-1 cuando ellos esperaban que iban a ganar y golear”.

¿Miguel Herrera debe pedir pistas de lo que es ir a jugar al estadio Morazán?

El entrenador de mexicano habló en una entrevista para Jorge Ramos y su banda. Piojo asegura que conoce el ambiente que va recibir en estadio Morazán de San Pedro Sula.

Miguel "Piojo" Herrera sabe que cada vez está más cerca el juego contra Honduras por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Costa Rica está obligada a sumar porque en las primeras dos jornadas no pasó del empate ante Nicaragua y Haití .

Y agregó: “Recuerdo que tuvieron que vaciar las calles para que llegar al hotel, que estaba a tres o cuatro cuadras. Incluso estaba rodeado por la policía para que no llegaran aficionados, esto ya lo he vivido no es nada nuevo. El partido va a ser importante, pero también el de regreso en Costa Rica. Vamos a preparar a los muchachos para que sepan a lo que vamos, algunos ya lo saben“.

Miguel Herrera también fue preguntado por la forma en cómo va a jugar en el Morazán, donde revela que tiene un problema en zona defensiva que tiene que solventar.

“Tenemos que ser sólidos en defensa y el equipo no ha terminado de mostrar esa solvencia, tenemos gol, pero no esa tranquilidad en defensa y vamos a equilibrar. Tenemos un arquero (Keylor Navas) que nos da mucha seguridad, necesitamos hablar con los otros 10 del equipo para que sean parte de cuando no tengamos la pelota defendamos”.

¿Tiene un presupuesto de puntos para la visita a Honduras?



“Nuestra idea era siempre sacar cuatro puntos mínimo en cada fecha FIFA y con eso está adentro, gana los tres de local y arrancas un punto de visita. Ya dejamos ir dos puntos nosotros y tenemos que buscarlos fuera, sea en Honduras o en Haití”.

Sobre la convocatoria de las "Vacas sagradas", en el caso exacto de Celso Borges, el entrenador mexicano fue claro y dijo que siempre lo ha tenido en consideración. Otros que suenan para volver son Kendall Waston y Joel Campbell.

Además, aseguró que el día que la Federación de Fútbol de Costa Rica le pida que convoquen a un jugador en especifico se va.

“El día que un directivo me diga que tengo que poner a un jugador, me voy de la selección. Me senté con ellos y fui muy claro a escuchar las conversaciones con todo el mundo, pero la decisión final es mía”.

Y cerró: “No me lo recomendaron, no le cerré la puerta a nadie. Nadie está afuera de la Selección, cuando vea que el grupo los necesita para una convocatoria los voy a llamar. Si llega es porque yo creo que lo necesita el equipo”.

La selección de Costa Rica visita a Honduras en la tercera jornada de las Eliminatorias de Concacaf el próximo 09 de octubre.