Supremo anuncia a famoso artista internacional para el Honduras vs Brasil

El tiktoker Supremo volvió a sacudir las redes con un anuncio inesperado para el duelo contra Brasil.Todo como parte de su estrategia para sorprender a los cariocas en la esperada revancha de este viernes 26 de septiembre.
Con Supremo al mando, la Selección de tiktokers de Honduras intensificó su preparación para enfrentar a Brasil.
Con su estilo inconfundible, DJ Chaval hizo su entrada triunfal al entrenamiento de la ‘H’.
Stenfort se prepara de la mejor manera para defender el arco hondureño ante los brasileños, sin embargo, hasta el momento no se sabe si será titular o regresará La More para el juego del viernes.
Davis Flow es otro de los futbolistas que regresó para jugar ante Brasil, ya que el '9' fue baja ante Nicaragua para guardarlo para este juego ante los sudamericanos y viene de marcar un golazo en otro juego de tiktokers que se disputó en Estados Unidos.
Fernando Tábora, conocido como "Bocha", ha sido uno de los futbolistas más destacados en la selección de tiktokers de Honduras y se espera ese mismo rendimiento ante Brasil.
El 'infiltrado' en el entrenamiento de los creadores de contenido de Honduras. Juninho Manella es el capitán de la Selección de tiktokers de Brasil y pareja la catracha, Roxana Somoza.
El brasileño se pasó por el entrenamiento de los hondureños y aprovechó para él también prepararse para el duelo de este viernes, donde enfrentará a los catrachos en el Olímpico de San Pedro Sula.
¡Qué "Barbarito"! El tiktokers hondureño ha sido uno de los más destacados en los juegos de la 'H' tiktokera por su buen papel por esa banda derecha.
¡El que se roba los suspiros de las hondureñas! Joao Ferreira, el creador de contenido brasileño, así entrenó este martes para afinar los detalles previo al duelo ante sus compatriotas cariocas.
El brasileño aseguró que dejará su vida en el terreno de juego y que Honduras se llevará la victoria ante Brasil este viernes en el Olímpico Metropolitano.
Mr Jc es otro de los futbolistas que está de regreso a la Selección de tiktokers de Honduras para enfrentar a Brasil. Según dicen, es el encargado de poner el ambiente en la concentración de la 'H'.
¡SORPRESA! Gerardo Marín había sido desconvocado de la Selección de tiktokers de Honduras por mal rendimiento ante Nicaragua y este martes apareció en el entreno.
Y es que, Supremo lo llamó de urgencia a la 'H' tiktokera porque la gente estaba pidiendo una segunda oportunidad en una transmisión de Lester Cardona y es por ello que Marín está de regreso.
"Soy Fresera" es otro de los creadores de contenido que debutó ante Nicaragua y Supremo aprobó su rendimiento y se quedó en la Selección de tiktokers de Honduras para enfrentar a Brasil.
¡Santos Cielos! "Caracolito" cumplió años este martes 23 de septiembre y en la previa del entrenamiento le recetaron su 'pastelazo' para celebrar su natalicio.
El 'infiltrado', Juninho Manella, se despedía de Lenin Guerrero, la mente maestra de estos partidos de tiktokers de Honduras.
¡Hay apoyo, solo falta talento! La Selección de tiktokers de Honduras se enfrenta a Brasil este viernes 26 de septiembre en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, a partir de las 6 de la tarde.
Cabe mencionar que Emanuel Casaca sera el director técnico de los tiktokers de Honduras en el partido ante Brasil tras la baja de El Loco de la Selva.
Después del entrenamiento de los creadores de contenido de Honduras, Supremo anunció que Jon Z será el encargado de poner a bailar a todos los aficionados que asistan a ver el partido de los tiktokers. ¡Vaya show de medio tiempo!