¡Qué lujo! Honduras se enfrentará nuevamente a la Argentina de Messi

Estados Unidos.

¡Qué lujo! La Selección Nacional de Honduras se estará enfrentando a nada más y nada menos que a la Argentina de Leo Messi en amistoso que se disputará en Estados Unidos. A la espera de que el conjunto hondureño pueda clasificar al Mundial que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México, la Bicolor tendrá el honor de disputar un partido amistoso contra la vigente campeona del mundo que dirige Lionel Scaloni. La sorpresiva información fue revelada por Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien en charla al Diario Olé de Argentina anunció que se estarán enfrentando en el 2026 a su similar de México y también a Honduras como ensayo previo a la justa mundialista en donde buscarán revalidar el bicampeonato.

"Si bien falta la fecha de marzo, tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serán con México y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los estadios", dijo el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Y añadió de forma contundente: "Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del inicio del Mundial. Honduras también va a ser un rival duro para nosotros, pero es la preparación final". Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

FECHA Y SEDE

De esta manera, la H que dirige Reinaldo Rueda se estará midiendo contra la Argentina de Messi. La sede, fecha y horario del partido entre hondureños y argentinos estaría por confirmarse en el transcurso de los próximos días y por ahora solo se conoce que jugarán en 2026 previo al Mundial que arrancará en junio. Extraoficialmente se conoció que en mayo podría ser el mes del partidazo y se habla que Miami sería la sede del duelo. Los campeones del mundo han tenido resultados en los últimos años ya que inclusive finalizaron como líderes de la eliminatoria sudamericana con 38 puntos. En el caso de la escuadra hondureña, marcha en el primer lugar del Grupo C por las ronda final de las eliminatorias de Concacaf con cuatro puntos luego de dos jornadas disputadas. En el mes de octubre, se enfrentará a Costa Rica y Haití en duelos de vital importancia para soñar con volver a un Mundial al que no asiste desde Brasil 2014.