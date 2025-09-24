  1. Inicio
Alejandra Rubio sorprende con declaración donde involucra a Romell Quioto

La presentadora hondureña hizo una peculiar declaración en la que mencionó a Romell Quioto, delantero de la selección de Honduras.

La presentadora Alejandra Rubio sorprendió con una declaración donde involucrada al delantero hondureño Romell Quioto.

Alejandra Rubio es una de las figuras de la farándula hondureña que constantemente da de qué hablar.
Alejandra Rubio ha destacado como presentadora en reconocidos medios de comunicación de Honduras.

En los últimos meses decidió ponerle fin a esa etapa de medios de comunicación y ahora se dedica únicamente a sus redes sociales.
Alejandra Rubio estuvo recientemente dándole cobertura a un evento de tiktokers en Estados Unidos.
En ese evento hizo una declaraciones que ha sorprendido a muchos de sus seguidores y fanáticos del fútbol de Honduras.
Alejandra Rubio hizo una atrevida confesión involucra a legionario e integrante de la Selección Nacional de Honduras.
Alejandra Rubio se encontraba compartiendo en la transmisión del partido de tiktokers con el periodista Ángel Medina, cuando de ella misma salió confesar que estaba soltera.
"Estoy sola; jodidos, pero contentos", fueron las palabras de la expresentadora.
El joven Ángel Medina no desaprovechó la oportunidad y le hizo la siguiente consulta a Alejandra Rubio: ¿Quién es el jugador más guapo de Honduras?
"Es una pregunta muy difícil, creo que me mataste", comenzó diciendo Alejandra Rubio.
Finalmente, Alejandra Rubio sorprendió al declarar el que considera es el jugador más guapo de la selección nacional de Honduras.

Para Alejandra Rubio, el delantero Romell Quioto es el jugador más guapo de la selección Nacional de Honduras.

Romell Quioto lleva muchos años jugando en el fútbol extranjero y recientemente se convirtió en nuevo fichaje del Al Najmah en la primera división en Arabia Saudita.
En su momento Romell Quioto tuvo una polémica con Alejandra Rubio, pero ambas partes dejaron atrás la controversia.
