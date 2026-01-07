Pinto rompe el cero y adelanta a Olimpia en la Gran Final ante Marathón

Tegucigalpa, Honduras.

¡Se abrió la lata! La gran final de la Liga Nacional de Honduras en su torneo Apertura 2025 vivió su primer grito de gol hasta el minuto 54 del partido de vuelta, cuando Olimpia logró romper el cero gracias a uno de los delanteros más determinantes: José Mario Pinto.

El conjunto albo, haciéndose fuerte en el estadio Nacional, se puso en ventaja tras una brillante acción individual de Pinto. El extremo recibió un pase largo por el costado izquierdo, controló el balón, enganchó hacia su pierna hábil y definió con precisión para vencer al guardameta César Samudio, desatando la euforia de la afición merengue.

Con la anotación, Olimpia tomó el control total del encuentro. Los blancos fueron claramente superiores a los verdolagas, presionando constantemente y generando peligro en el arco defendido por Samudio, quien tuvo que exigirse para evitar una diferencia mayor en el marcador.