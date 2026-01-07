Olimpia vs Marathón: La pelea entre Alexy Vega y Jorge Álvarez

Tegucigalpa, Honduras.

La gran final del Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras entre Olimpia y Marathón vivió momentos de alta tensión y uno de ellos se dio en el tramo final del primer tiempo. Se jugaban 37 minutos, cuando se produjo una fuerte bronca entre jugadores de ambos equipos. La acción se originó tras una falta cometida por Alexy Vega sobre Jorge Álvarez, que encendió los ánimos en el terreno de juego y rompió momentáneamente el ritmo del juego.

Tras la infracción, el volante de Olimpia se levantó de inmediato y empujó a Vega, situación que provocó que futbolistas de ambos bandos ingresaran al altercado para defender a sus compañeros. El conato de bronca creció rápidamente, con empujones y reclamos, obligando al árbitro a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores. En medio del tumulto, Alexy Vega le propinó un manotazo en el rostro a Jorge Benguché, lo que terminó de caldear el ambiente en la final.