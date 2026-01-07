  1. Inicio
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional

Así fue la llegada de la Ultra Fiel y el llenazo para la gran final Olimpia Marathón.

Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
1 de 15

Lo que se vivió en la previa del Olimpia-Marathón en Tegucigalpa por la Gran Final del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.

 FOTOS OPSA: Mauricio Ayala | David Romero | Marvin Salgado.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
2 de 15

Los aficionados del Albo dieron la fiesta antes de entrar al estadio para alentar a su amado equipo.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
3 de 15

Así alentaba la Ultra Fiel a su equipo horas antes del partido ante Marathón.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
4 de 15

La Ultra Fiel montó una fiesta afuera del remodelado Estadio Nacional Chelato Uclés.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
5 de 15

Los aficionados no se cansaban de alentar a su equipo.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
6 de 15

La barra de la Ultra Fiel se hizo presente desde temprano para armar la fiesta afuera del Estadio Nacional de Honduras.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
7 de 15

Más de las banderas de la Ultra Fiel para la Gran Final ante Marathón.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
8 de 15

Los aficionados merengues están ilusionados con levantar el título 40 en la historia de la Liga Nacional de Honduras.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
9 de 15

¡Una locura! Los hinchas merengues presente desde temprano para ingresar al Estadio Nacional Chelato Uclés.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
10 de 15

Así fue la llegada de la Ultra Fiel, una locura total se vivió.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
11 de 15

La afición del Olimpia no defraudó y se hizo presente para abarrotar las gradas del Chelato Uclés esta noche.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
12 de 15

El lente de Diario La Prensa capturó la llegada de la Ultra Fiel esta tarde para alentar al Olimpia ante Marathón.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
13 de 15

¡Los del ritmo! Estos son los encargados de tocar el bombo de la Ultra Fiel durante los 90 minutos y alentar en todo momento al Olimpia.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
14 de 15

La Ultra Fiel volvió a dar un gran show para alenatar a su equipo.
Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional
15 de 15

Este aficonado fue captado con un extintor de incendios.
