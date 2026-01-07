Final Olimpia-Marathón: Ambiente de Ultra Fiel en el Nacional

Lo que se vivió en la previa del Olimpia-Marathón en Tegucigalpa por la Gran Final del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.
Los aficionados del Albo dieron la fiesta antes de entrar al estadio para alentar a su amado equipo.
Así alentaba la Ultra Fiel a su equipo horas antes del partido ante Marathón.
La Ultra Fiel montó una fiesta afuera del remodelado Estadio Nacional Chelato Uclés.
Los aficionados no se cansaban de alentar a su equipo.
La barra de la Ultra Fiel se hizo presente desde temprano para armar la fiesta afuera del Estadio Nacional de Honduras.
Más de las banderas de la Ultra Fiel para la Gran Final ante Marathón.
Los aficionados merengues están ilusionados con levantar el título 40 en la historia de la Liga Nacional de Honduras.
¡Una locura! Los hinchas merengues presente desde temprano para ingresar al Estadio Nacional Chelato Uclés.
Así fue la llegada de la Ultra Fiel, una locura total se vivió.
La afición del Olimpia no defraudó y se hizo presente para abarrotar las gradas del Chelato Uclés esta noche.
El lente de Diario La Prensa capturó la llegada de la Ultra Fiel esta tarde para alentar al Olimpia ante Marathón.
¡Los del ritmo! Estos son los encargados de tocar el bombo de la Ultra Fiel durante los 90 minutos y alentar en todo momento al Olimpia.
La Ultra Fiel volvió a dar un gran show para alenatar a su equipo.
Este aficonado fue captado con un extintor de incendios.