Pep Guardiola explica la goleada al Manchester City y advierte al Real Madrid

Contundentes palabras del entrenador de los citizens tras la goleada que le propinaron los merengues por la ida de octavos de final de la Champions League.

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 17:49 -
  • Agencia EFE
La tristeza de Pep Guardiola luego de la debacle del Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu.

 Foto EFE.
Madrid, España.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que, en su opinión, las opciones de remontar la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, tras caer 3-0 en la ida, no son muchas.

“¿Oportunidades de remontar? No muchas. Lo intentaremos, pero las oportunidades son pocas. Sabemos que lo tenemos que hacer mejor”, señaló Guardiola en rueda de prensa.

Guardiola defendió que, a pesar del resultado en contra, su equipo no jugó mal como para merecer una derrota tan abultada.

“Tengo la sensación de que hemos jugado bien, llegando a última línea. Nos han funcionado bien los pases, pero nos ha faltado un poco. Su primer gol no lo defendimos bien. Es un resultado complicado, pero quedan seis días e intentaremos remontar con nuestra gente”, analizó.

“El partido nuestro no ha sido tan malo para irnos 3-0. No tengo una sensación de impotencia. Hemos llegado muchas veces al área pequeña y era cuestión de encontrar el remate, que no lo hemos logrado. Pero llegar hasta ahí significa que el proceso ha sido bueno. Nos faltó ese detalle; de haberlo conseguido, hubiésemos marcado algún gol”, añadió.

Eso sí, insistió en que, a pesar de no considerar justo el resultado, no quería quitar mérito al partido del Real Madrid.

“El Real Madrid se lo ha merecido. Es un equipo con mucha calidad y nos han cortado muchas transiciones. En la segunda parte hemos jugado mejor y hemos tenido ocasiones para marcar algún gol”, señaló.

“El Madrid siempre ha jugado bien, con esas transiciones. He jugado 50 partidos contra ellos como entrenador y como jugador. Te pueden dominar y salir en transición para correr. Han controlado y han pasado bien el balón, pero mi sensación es que tan mal no hemos estado, aunque esta percepción con un 3-0 no es muy fuerte”, concluyó.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

