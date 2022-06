Pedro Troglio: “Dicen que las segundas partes no son buenas, yo digo que pueden ser mejores”

Comayagua, Honduras.

El entrenador argentino Pedro Troglio llegó este martes a Honduras para comenzar a preparar el Torneo Apertura 2022 de la Liga Nacional al frente del Olimpia. Troglio vuelve al país seis meses después para su segunda etapa en el club blanco, donde ya consiguió un tetracampeonato. “Estoy feliz, todos saben el motivo por el cual me fui, más allá de la posibilidad de volver al país fue un tema familiar, que de hecho me dio la oportunidad de estar allá cuando mi madre falleció, hoy lógicamente ya sin esa obligación y ante el llamado de Osman (Madrid) aquí estamos de vuelta y la verdad es que estoy feliz, no me quejo de lo que viví porque son experiencias y ahora a seguir viviendo esto”, fueron las primeras palabras de Troglio en el aeropuerto de Comayagua.

Pedro comenta que viene con muchas ganas. “Venimos con la ilusión de siempre, de poder seguir ganando y de ganar a nivel internacional porque Olimpia exige eso, ganar en todos los niveles”, destacó. El argentino asegura que es difícil decirle no a un llamado de Olimpia. “Difícil porque la pasé bien, estar lejos otra vez de mis hijos, pero mi tema era familiar, acá estamos de vuelta con esta posibilidad, es lógico que la opción que tuve en Argentina era muy buena, difícil y complicada por la situación que pasaba el Club San Lorenzo, pero no me quejo, son experiencias que uno aprende, hay que vivirlas, ahora estamos de vuelta”, explicó. Sobre si piensa que las segundas etapas en un equipo son buenas o no, esto respondió: “Hay algunos que dicen que las segundas partes no son buenas, pero otros dicen que las segundas partes son mejores. Yo digo que pueden ser mejores”.

FICHAJES PARA EL LEÓN En relación a los fichajes que ha pedido al Olimpia, Troglio al parecer está conforme con lo que tiene el club albo. “Ahí lo que veo es que falta un lateral izquierdo nada más, de ahí tenemos un plantel bárbaro para salir campeones”. Por último, Troglio mandó un mensaje al olimpismo. “Muchas gracias por todo lo que me han dado y por lo que me siguen dando, pese a que no estaba acá me seguían en Argentina”, dijo.