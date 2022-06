Héctor Vargas se pronuncia sobre fichajes del Real España, futuro de Buba y los castigos a la máquina

“Son lindas experiencias, espero vivirlo de la mejor manera y poder ser protagonistas de un torneo que es lindo y que me gustó este nuevo formato; antes era difícil porque pasabas directo a Liga de Campeones y te tocaba un equipo de México o de Estados Unidos, este torneo es preparatorio para esa instancia”, dijo.

Además, detalló que no cierra la posibilidad de añadir más jugadores al plantel.

OTRAS REACCIONES:

LO QUE PIENSA SOBRE EL TRABAJO EN LA PLAYA

“Te voy a hacer un comentario sobre eso de playa que dijo un compañero mío -Patricio Hernández-, él siempre decía que el trabajo de playa es trabajar para el próximo técnico, son estructuras de entrenamiento que, ahora se trabaja en playa, pero en arena dura, en la blanda tardas de cinco a seis semanas para que el jugador afloje. Yo siempre fui partícipe de decir -vamos desde el primer partido-, el técnico quiere durar al tercer o cuarto partido, siempre me propuse eso, por eso me ha tocado ganar nueve veces las vueltas, no tener excusa de los primeros partidos. Trabajaremos la parte aeróbica, potencia y gimnasio”

CASTIGO POR LA AFICIÓN

“En Pandemia nos tocó muchos partidos sin público, quizá estas sanciones las siento injustificadas. Conociendo tanto este fútbol han pasado cosas muy graves y miramos para el costado. En este caso queremos sancionar para quedar bien con otra parte de la gente que realmente no va a la cancha. Si bien, no está bien lo que pasó, no puedes invadir una cancha. La sanción es demasiado grave, aquí se han jugado partidos cuando enfocabas a un córner con un futbolista, había muertos a los costados y se seguía jugando. Se han matado gente afuera y te dieron un par de partidos”.

DURACIÓN DEL TORNEO:

“Yo creo que será muy apretado el torneo. Hay reglamento de FIFA que toca en el sistema. A mí me gustaría terminar antes del Mundial. Tenemos que ver porque a veces hay un partido importante en medio del Mundial y la gente quiere verlo. Por lo menos armarlo bien”.