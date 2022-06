Gracias a esta victoria, el combinado catracho asumió el liderato del grupo C con seis puntos dando un enorme paso para la clasificación a la Copa Oro. Inclusive con este triunfo se mete de lleno en la pelea por las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf.

Una inspirada selección de Honduras derrotó 2-1 a la mundialista de Canadá en partido del Grupo C de la Liga de Naciones de Concacaf que se jugó en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

En el cierre del Grupo, Canadá visitará a Curazao el 25 de marzo del 2023 y tres días después el 28 de marzo del 2023 recibirá a Honduras.

La única forma que Honduras descienda la Liga B y complique su pase a Copa Oro es que pierda contra Canadá con un marcador con diferencia de dos goles en su contra y que Curazao consiga una victoria contra los canadienses, esto dejaría con seis unidades a los tres equipos, pero la H perdería la serie particular contra los dos y le tocaría ir a una ronda preliminar con otras once selecciones de la Liga B y C para pelearse los últimos cuatro boletos a Copa Oro.

Cabe señalar que el primero del grupo clasificará a semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf. El segundo solo obtendrá el pase a la Copa Oro y el último descenderá y tendrá que jugar repechaje para intentar conseguir la clasificación a la Copa Oro.