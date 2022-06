Ahora o nunca. La Selección Nacional de Honduras buscará recuperar terreno el lunes ante Canadá en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La mejor motivación es que un triunfo pone a la Selección de Honduras virtualmente en la edición de la Copa Oro 2023 y la peor preocupación es que enfrente estará el más pesado de los rivales de la Concacaf en la actualidad, Canadá, desde las 8:00 pm en el estadio Olímpico.

Bajo ese escenario, el técnico Diego Vázquez revolucionará su 11 esta noche en la batalla. Lo demanda el calibre de un adversario liderado por Alphonso Davies y lo exige la versión catracha de la última derrota 2-1 en casa ante Curazao.

Honduras se juega algo más que tres puntos. En la cuarta jornada de la Liga de Naciones y en el último juego de local en el certamen, la escuadra de la Barbie tendrá un duro hueso de roer.

Ganar no solo implicaría una bocanada de moral, si no que también le permitiría tomar el liderato del grupo C con seis puntos, tres por encima de los canadienses y de los curazoleños.