Honduras escondió sus armas y se reporta lista para enfrentar a Canadá

Los diferentes medios de comunicación no han podido tener acceso en la práctica por decisión del cuerpo técnico de la escuadra hondureña desde el entrenamiento que realizaron el sábado.

Honduras se juega algo más que tres puntos ante los canadienses en el duelo a disputarse este lunes 13 de junio a partir de las 8:00pm en el estadio Olímpico.

En la cuarta jornada de la Liga de Naciones y en el último juego de local en el certamen, la escuadra de la Barbie tendrá un duro hueso de roer.

Ganar no solo implicaría una bocanada de moral, si no que también le permitiría tomar el liderato del grupo C con seis puntos, tres por encima de los canadienses y de los curazoleños.

Si se considera que los dos primeros del grupo avanzarán a la Copa Oro y que Honduras le saca cuatro goles de diferencia a Curazao (0 ante -4), la Bicolor prácticamente sellaría su boleto con un triunfo.

Eso solo lo impediría una victoria de Curazao ante Canadá el 25 de marzo de 2023, una derrota de la H ante los canadienses tres días después y que entre ambos resultados se revierta la diferencia de goles.