Pedro Troglio, el hombre récord del Olimpia con ADN de campeón

Regresó, se sentó en la silla por Pablo Lavallén y todo lo puso en orden, recuperó el trono prestado. Ha ganado tanto pero lo sorprendente es que no se relaja ni se empalaga, siempre quiere ganar más y más con el que, al menos por números, es considerado el mejor Olimpia de todos los tiempos. Es actualmente bicampeón, viene de quedar campeón invicto y su única asignatura pendiente es quedar monarca de Concacaf.

Viene de imponer un récord de 45 juegos invicto y si su constelación de estrellas, su generación dorada, si sus fantásticos no le fallan, gritará tricampeón con el León, un equipo diseñado para saciar los sueños e ilusiones. Troglio amenazó otra vez, superar con un 7-6 global en la llave de semifinales al Motagua solo es una ratificación del músculo, de la hegemonía, grandeza y poder destructible de este Olimpia voraz.

Es un técnico marca registrada, parece nacido para ganarlo todo con el llamado rey de copas, al que llegó fracasado del Gimnasia y por el que fue al San Lorenzo pero la historia fue diferente. Olimpia de Paraguay había sido su único motivo de celebración antes de venir a Honduras a convertirse en un rey indestronable. Final que disputa, copa que gana.

Un mal perdedor que no acepta y siempre pone excusas las pocas veces que sufre derrotas, pero su única deuda es que Olimpia no es idealista, no tiene juego de alto vuelo, sin embargo eso qué importa, con genialidades individuales, el trazo largo y su fútbol práctico le basta para celebrar siempre.

Y parece que aún hay más, esta vez solo queda de obstáculo Marathón en la final del Clausura para gritar campeón otra vez, si es así, esa imagen de Troglio festejando y levantando la copa ya merece una estatua que lo inmortalice en la entrada de la cueva del León . Por supuesto que sí.