Rafael Villeda habla del futuro de Troglio y mala experiencia con Aris

“Tenía confianza que se lograría un resultado positivo, pero tampoco con tal diferencia. Si esta victoria sirve de motivación para otros equipos hondureños, bienvenido sea. No nos podemos confiar, debemos entrar en el juego de vuelta como si estamos 0-0. Ha habido mucha prudencia dentro de las declaraciones del equipo, eso es porque todos sabemos que no se ha ganado nada”, comentó en primera instancia el jerarca merengue a Radio América.

“No es el momento para hablar de ese tipo de situaciones, la Selección tiene a su cuerpo técnico y todos queremos que nos acompañen los resultados en Nations League y Copa Oro. El éxito que pueda tener el entrenador Diego Vázquez es lo mejor que le puede pasar a la Selección. Debemos respaldarlo. Si las cosas van bien, ¿para qué cambiar? Si sacamos un buen resultado ante Canadá y clasificamos al Final Four, serán partidos importantes en junio y así se preparar mejor para la Copa Oro”, aseveró.

LA VUELTA DE EDWIN RODRÍGUEZ

El presidente del Olimpia también se refirió al pronto regreso de Edwin Rodríguez de su cesión con el Aris de Grecia. El volante merengue solo estuvo tres meses en Europa y se regresó con seis meses de contrato pendiente debido a que no tenía acción.

“La intención era apoyarlo. A nosotros siempre nos parece buscar las mejores oportunidades para los muchachos. A veces se desesperan porque sienten que no les aparecerá otra oportunidad y en esos momentos se pensó que era una buena oporutnidad. Lo que afectó fue que el visto bueno de su contratación fue de un técnico y cuando Edwin llegó al entrenador ya lo habían cambiado, lo que afectó que no lo tomaran en cuenta como quería. Cuando Edwin empezó a sentirse incómodo por la falta de oportunidad, me lo planteó, y lo primero que pensé fue en ayudarle”, reveló.

Rafa Villeda también denunció que “en la parte económica tampoco nos fue bien, tenemos problemas para cobrar la parte del contrato que se cumplió”. Previamente, al Olimpia tampoco le fue bien con la salida de Jorge Benguché al extranjero.

“No es fácil. La situación de la pandemia vino a cambiar la parte económica en equipos europeos y eso no ha abierto las puertas para jugadores hondureños. El desempeño mala de la Selección en la última eliminatoria también falló. Son varias razones, como la adaptación de los jugadores a estos países, y eso afecta en el rendimiento. A nosotros también nos queda buscar mejores equipos con las que hacer estas transacciones porque esta no fue una verdadera experiencia sinceramente con el Aris”, agregó.