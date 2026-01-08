Elecciones Honduras
La pelea entre Vinicius y Simeone: El brasileño se burla del argentino
El delantero brasileño se burló del entrenador argentino tras lo ocurrido en el derbi de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España.
Redacción La Prensa
Actualizado: 08 de enero de 2026 a las 19:01
Redacción La Prensa
