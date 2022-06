Entrevista con Paulo Hernández: Revela los posibles nuevos legionarios y el futuro de Maynor Figueroa

Luego pues viene Luis Palma, quien acaba de llegar a Europa un equipo muy competitivo como el Aris Salónica FC donde se ha ganado un puesto como titular, marcando goles, clasificando a Europa; un jugador joven y referente para la selección desde ya y bueno pues, a ver si se pueden dar estos movimientos y sacar otros jugadores no.

Paulo Hernández es muy conocido a lo más íntimo del fútbol hondureño, no así para miles de aficionados. El agente y representante español esta vez trajo consigo a directores deportivos y observadores de 14 equipos de la MLS para presenciar a los mundialistas Sub-20 , pero esa historia se la compartimos después; hoy, nos habla del vínculo con los legionarios por más de una década y quiénes podrían dar el salto en el próximo mercado de pases.

Alguien en particular a quien has representado y que está en el final de su carrera: Maynor Figueroa, ¿ya optó por el retiro o aún tiene la esperanza de seguir jugando?

El trampolín para el jugador hondureño siempre es la selección y si no anda bien eso nos influye a todos, nos pega a todos. Después de un proceso mundialista complejo, con dos cambios de técnico, Fabián, Bolillo, y ahora Diego Vázquez, que tiene ese trabajo por delante, bueno, yo soy optimista y con referentes en Europa como Anthony Lozano, Alberth Elis, Deybi Flores, Luis Palma, otros en la MLS como Romell Quioto que está haciendo goles, pues creo que el presente y futuro debemos verlo con esperanza y simplemente esperar el trabajo de Diego y su cuerpo técnico; si les han dado la oportunidad de estar estos 14 meses más, es porque obviamente se lo han ganado. Siempre hay una opción de salir y este es un equipo que siempre está compitiendo.

¿Cómo ves la actualidad del fútbol hondureño, pareciera que estamos retrocediendo, no hemos ido a los mundiales últimamente o piensas que a pesar de eso estaríamos ante la mejoría de algunos jugadores, o el camino está teniendo más dificultades para ti como agente?

No me gusta mucho comentar situaciones particulares de los equipos sino tengo nada más avanzado, obviamente ya es un jugador conocido, ha hecho buenos torneos, ya es referente en la selección, así que bueno, va a tener opciones.

¿Qué fecha o qué techo se le pone a un jugador como Edwin Rodríguez para que no le suceda como a algunos, por ejemplo: Boniek García, quien le tocó salir con una edad más avanzada?

Sacar a un jugador de los equipos no es fácil. Olimpia es un club que sabe vender bien, conoce lo que tiene y sabe negociar bien y pues no, hay que juntar bien las piezas para cuando llegue el momento que un equipo quiera poner lo que el Olimpia desee; pues se dará, a esperar que en este mercado de pases pueda salir.

Sí, obviamente ya trabajaba en esto, pero no en el fútbol hondureño, pero tuve la oportunidad de conocerlo, es un caballero, un tipo que sabe lo que quiere y bueno, por eso estuvo tanto tiempo en ligas tan competitivas.

No me agarró la época todavía y tuvo a uno de los representantes grandes, pero muy grandes...: David Suazo, creo que era un jugador espectacular.

Creo que no, muchos de ellos a sus edades ya son referentes de sus equipos, por ejemplo en Marathón está Isac (Castillo), Odin (Peña) tienen sus minutos, Anthony García del Vida; realmente no creo que los técnicos en Honduras tengan problemas con eso, juega el que se lo merece.

¿Crees que no hay mucha oportunidad para el jugador joven en Primera División y eso termina pesando?

Date cuenta que cuando llegan a adultos las condiciones de las canchas son mejores, tienen ese plus y a nosotros nos cuesta más porque aquí el recurso es más limitado, por eso a nivel mayor ellos tienen más facilidades.

Eso lo tienen y les ayuda para estar en mundiales y si te fijas, eso lo disfrutan más en etapas finales, la liga adulta, primera división, si te das cuenta los Sub-17, Sub-20 de Honduras llegan y no clasifica Costa Rica... en Honduras, e incluso Panamá hay más biotipo.

Hay varios, algún hondureño me ha costado mucho, quizá es más fácil meter jugadores de España a Inglaterra que de Honduras para afuera. Recuerdo que fue dura la negociación de Emilio (Izaguirre) para el Celtic, estuvo intensa , ¿por qué? bueno, en ese momento el Celtic tenía un director deportivo de los mejores negociadores, un tipo que apretaba mucho los números, que complicaba mucho las situaciones en su forma de negociar y bueno, la gente del Motagua también es muy hábil, sin duda una negociación muy compleja.

¿Cuál fue el primer jugador que lograste traspasar a nivel internacional, y no necesariamente hondureño?

Es una interrogante que queda a tu criterio contestar, ¿cuánto es lo menos y lo máximo que has ganado tú como representante de un jugador?

¡No, no, no!, no se lo puedo contestar. ... y fue así como Paolo Hernández, quien se ha convertido en la esperanzo de muchos futbolistas hondureños que añoran un pasaporte de legionario, reveló detalles de la actualidad de los nuestros. Mañana nos adentramos en la Sub-20.