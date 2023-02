Palomo Rodríguez tras perder ante Olimpia: “Nos queda el sabor amargo”

En estos tipos de partidos el que comete menos errores, el que es más certero a la hora de definir, no pudimos concretar. Después queríamos defender en una zona donde Olimpia se hace fuerte. A veces en buena forma o directo Olimpia te hace el partido que ellos quieren, era lo que nosotros no queríamos. Estábamos con dudas si defender con o sin el balón, eso generó que Olimpia se adelantara un poco.

Nos queda el sabor amargo de la derrota porque no nos gusta perder. Sabíamos que Olimpia iba jugar intenso, queríamos tocarle con balón corto y ellos buscaron contrarrestar con balones largos. En líneas generales hicimos un buen partido, pero se nos escaparon los tres puntos, lo intentamos por momentos, no estuvimos finos en el último pase, más que nada en el último tercio, sin embargo, me ha gustado la actitud del equipo de jugar.

¿Cómo se pude recomponer este Real España?

Creo que tenemos que dar un poco más todos. Ante Marathón me dejó una sensación, esta me dejó otra, la del Motagua también me dejó otra sensación, en ese partido jugamos bien, pero tuvimos ese infortunio. Pero bueno, no ajusta, toca recomponer, el equipo está bien, de estos partidos tenemos que sacar cosas positivas.

¿Por qué se cae Real España en los clásicos? ¿Qué le falta?

Jugando mejor nosotros vamos a ser un equipo más dosificado, vamos a mejor futbolísticamente, hemos tenido partidos complicados, hemos tenido viajes, un montón de cosas. Pero esto no excusa, son las reglas del juego. Y Olimpia te lleva a un partido intenso, queríamos tener un partido más dosificado. A nosotros no nos favorece el juego de ida y vuelta. Tenemos que corregir muchas cosas.

¿Cómo piensa recuperar de la parte mental a Real España tras caer en los tres clásicos?

A nadie le gusta perder, ni como entrenador, jugador o hincha. Me importa más como termine el campeonato que la manera en que se transite. El fútbol no es de merecimiento, pero vamos por buen camino.