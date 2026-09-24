Países Bajos salva un empate agónico en el debut de Xavi ante la Alemania de Klopp

Ámsterdam, Países Bajos.

La Selección de Países Bajos, entrenada por Xavi Hernández, y la Alemania de Jürgen Klopp empataron a uno en el debut de ambos técnicos con sus combinados nacionales, en un partido de alto ritmo de la primera jornada de la UEFA Natios League 2026-27 que los locales lograron igualar en el minuto 92.

La 'Oranje' y la 'Mannschaft' midieron sus fuerzas el primer duelo del torneo dentro del grupo A2, donde ambos equipos están encuadrados junto a Grecia y Serbia, y disputado en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, con unas gradas llenas y donde se veían pancartas dando la bienvenida a Xavi tanto en castellano como en neerlandés y en inglés.

Ambas selecciones compartieron destino amargo en el Mundial disputado el pasado verano al caer por penaltis en dieciseisavos de final ante rivales teóricamente inferiores -Marruecos en el caso de Países Bajos y Paraguay en el de Alemania-, lo que derivó en las salidas de sus respectivos técnicos, Ronald Koeman y Julian Nagelsman.

Alemania comenzó más cómoda sobre el césped, con la presión alta y la verticalidad características de los equipos de Klopp, pero fue la 'Oranje' la que logró la primera ocasión clara en un cabezazo de Van Dijk a saque de córner que llegó a subir al marcador antes de ser anulado por el colegiado, el español Alejandro Hernández Hernández, por una leve obstrucción de Brobbey al meta germano y vía revisión VAR.

Los de Xavi, con un dibujo de 4-3-3 con Gakpo y Summerville en las alas y también presionando muy arriba, estiraron sus líneas y comenzaron a ganar duelos y a rondar el área de Ter Stegen (el mejor según Sofascore), dejando a su vez más espacios para que los alemanes corrieran al contraataque.