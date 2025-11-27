Pablo Lavallén califica de polémico el triunfo de Olimpia y elogia a Marathón

Pablo Lavallén salió satisfecho tras la contundente victoria 4-0 sobre el Choloma, destacando que Marathón hizo “un partido correcto” y supo controlar los momentos clave del juego. El técnico argentino reconoció que el rival inició con intensidad, pero valoró que su equipo golpeó rápido y luego administró el trámite con inteligencia, especialmente en la segunda mitad, cuando apostaron por manejar la pelota y atacar con transiciones largas. Además, explicó que decidió rotar y dar minutos a jugadores más frescos pensando en el desgaste acumulado y en lo exigente que ha sido el cierre del torneo.
El entrenador también defendió con firmeza el trabajo del equipo tras la derrota frente al Olimpia, señalando que el rendimiento no había cambiado y que fueron decisiones arbitrales y errores puntuales los que condicionaron aquel encuentro. Para Lavallén, el grupo nunca perdió la esencia ni la convicción, y el triunfo ante Choloma refleja que el proceso sigue firme. Sin asegurar aún el segundo lugar, el estratega subrayó que Marathón mantiene viva la posibilidad de pelear por el primer puesto y que cerrar la fase regular en buen momento será clave para encarar la etapa decisiva del Apertura 2025.
Una goleada importante ante el Choloma: "Hicimos un partido correcto. Al inicio tuvieron intensidad, pero llegó el gol rápido, fue un buen partido del equipo. En el segundo tiempo el equipo manejó la pelota y atacar con transiciones muy largas. A veces cuando vas ganando te arriesgas a que te conviertan. Sabíamos que era un partido difícil, decidimos guardar fuerzas. En el primer tiempo se le dio la posibilidad a futbolistas más frescos, que tengan más minutos".
¿Cómo levantó al equipo tras la derrota al Olimpia? ¿Qué cambió con respecto al partido anterior?
"Yo te hago una pregunta, ¿vos viste jugar distinto al Marathón en el Nacional? Cuando te abren un partido con un penal a los cuatro minutos... Yo no tuve la oportunidad de dar la conferencia, pero cuando te abren con un penal, y luego con un penal sobre Alexy donde lo cruzan de atrás y cobran córner, cuando te dan ese tipo de situaciones, es difícil dar una evaluación. Yo estoy orgulloso de cómo jugó el equipo en Tegucigalpa. Lamentablemente, cometimos errores, los pagamos caros, pero sufrimos un gol, una mancha, eso te condiciona, pero el equipo no tenía la duda de cómo iba a jugar el partido. Entonces, sí, cuando no tenés buenos partidos y no sacas buenos resultados, eso hace que el jugador dude. Hoy repetimos lo que venimos haciendo".
Marathón prácticamente aseguró el segundo lugar: "Yo estoy satisfecho, pero no quiero asegurar nada, todavía tenemos chances de quedar en el primer lugar. Lógicamente no dependemos de nosotros. Nosotros queremos más, pero hoy volvimos a acertar, a mantener el cero, 11 vallas en cero, parece fácil, pero se exige demasiado, los que hacen el trabajo lo hacen muy bien. El trabajo que ha desarrollado el equipo es muy bueno, no me gustan las comparaciones, solamente se perdieron dos partidos de 19, todavía hay posibilidades del primer lugar".
¿Cuánto ayuda los buenos números para finalizar la temporada y ve favorito al Marathón para ser campeón?
"Ayuda mucho cerrar ganando, es un buen momento, seguimos en un buen momento, el equipo jugó como quería que jugáramos. Vos te fijas que cuando anotamos el 1-1, sacamos rápido la pelota de en medio. Nosotros fuimos a ganar allá, pero queremos llegar a lo más alto. Acá candidatos no hablo de candidatos, solo lo que el equipo ofrece. Hasta ahora lo vienen haciendo de maravilla, seguiremos haciendo lo mejor".