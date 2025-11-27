Pablo Lavallén califica de polémico el triunfo de Olimpia y elogia a Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

Pablo Lavallén salió satisfecho tras la contundente victoria 4-0 sobre el Choloma, destacando que Marathón hizo “un partido correcto” y supo controlar los momentos clave del juego. El técnico argentino reconoció que el rival inició con intensidad, pero valoró que su equipo golpeó rápido y luego administró el trámite con inteligencia, especialmente en la segunda mitad, cuando apostaron por manejar la pelota y atacar con transiciones largas. Además, explicó que decidió rotar y dar minutos a jugadores más frescos pensando en el desgaste acumulado y en lo exigente que ha sido el cierre del torneo.

El entrenador también defendió con firmeza el trabajo del equipo tras la derrota frente al Olimpia, señalando que el rendimiento no había cambiado y que fueron decisiones arbitrales y errores puntuales los que condicionaron aquel encuentro. Para Lavallén, el grupo nunca perdió la esencia ni la convicción, y el triunfo ante Choloma refleja que el proceso sigue firme. Sin asegurar aún el segundo lugar, el estratega subrayó que Marathón mantiene viva la posibilidad de pelear por el primer puesto y que cerrar la fase regular en buen momento será clave para encarar la etapa decisiva del Apertura 2025.

