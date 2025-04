Orinson y Elías Burbara se destapan: "Se da porque el fútbol es un negocio"

San Pedro Sula

Los presidentes de Marathón, Orinson Amaya, y de Real España, Elías Burbara, fueron parte del programa Hijos de Morazán, donde compartieron detalles sobre su día a día como directivos y el funcionamiento del fútbol hondureño. Ambos dirigentes ofrecieron un panorama amplio sobre el nivel de la Liga Nacional y los retos que enfrenta, pero uno de los temas que más llamó la atención fue el proceso de selección de jugadores para la Selección de Honduras. Amaya no dudó en señalar que el fútbol es un negocio y afirmó que dos clubes tienen el control en este ámbito: Olimpia y Motagua. Además, el presidente verdolaga defendió su gestión al frente de Marathón, asegurando que el club ha mostrado una evolución positiva en los últimos 10 años, a pesar de las críticas. ¿Cómo es la relación fuera de la cancha, alguna vez se han tirado una bolsa con agua de palco a palco? Elías Burbara: La competencia es si me quedo yo canoso y él (Amaya) sin pelo (risas), es una competencia sana. Orinson Amaya: La rivalidad más que todo es en la cancha, la amistad es más que todo para hacer amistad, para llevar paz a los estadio, y que le mandemos ese mensaje a todos los aficionados de esta querida ciudad de San Pedro Sula. ¿Cómo llegan ustedes a presidir un club, cómo es el camino, alguien los elige? Burbara: Es largo, uno comienza como aficionado y después se está involucrado en la administración y directiva, uno va creciendo hasta que alcancé hace tiempo una vicepresidente y cuando Mateo Yibrín tiró la toalla, allí estaba yo listo. Orinson: Yo llego como aficionado del club cuando llegué a sol este cuando le tocaba ingresar con un mayor cuando no tenía recursos para pagar. Luego llegó la oportunidad de llegar como colaborador de la junta directiva en 2007 pero sin ser miembro de la directiva, sino colaborando con la comida al equipo, dándole la administración al primer equipo, luego pasé a ser presidente de las reservas por tres años, fuimos campeones, después de eso en diciembre del 2015 por una situación que le pasó al expresidente (Yankel Rosenthal), nadie quería tomar el equipo, nadie decía yo. Fue un momento de reunión con amigos que me dijeron, vos sos el indicado y en diciembre cumplimos 10 años al frente del club. ¿Qué cosas le tocó hacer para involucrarse en el club? Burbara: Cada quién en lo que uno sabe hacer en su departamento, yo comencé en el departamento de mercadeo en el manejo de patrocinadores y montaje de partidos. Allí fui escalando hasta que todo eso lo manejaba al cien, fue de muchos años. ¿Cuál es el partido que Elías Burbara y Orinson nunca quieren perder? Burbara: Los clásicos, en general, Marathón, Olimpia, los clásicos no se pierden, hay bulling entre amigos que después de cada jornada los pongo en mute para no saber nada. Orinson: Igual que Elías, el clásico de la ciudad es un triunfo que disfrutamos mucho, es una gran rivalidad el derbi sampedrano, nos duele cuando perdemos, quiero ser bastante sincero. Esperemos que el domingo tendremos una bonita fiesta. ¿Sienten que los equipos sampedranos han perdido protagonismo en el fútbol nacional; cómo afecta a los clubes y aficionados que ya días no tienen final? Burbara: Hemos perdido varias finales, nos hemos quedado en el camino en muchas finales y semifinales, obviamente el poder tanto económico como político en la capital se hace sentir en los equipos a la hora de armar un plantel o disputar una liguilla. Contra la corriente allí estamos, es una desventaja económica pero deportivamente tratamos de acortar esa distancia, persignarnos, rezar y competir. Orinson: Difícil. La ciudad de San Pedro Sula necesita celebrar un campeonato porque el último de nosotros fue en 2018 y el tuyo (Elías) fue en 2017 ("como cuatro meses de diferencia, estamos jodidos los dos", dijo Elías). Tenemos los mismos números con Elías, nosotros en junio perdimos la final con Olimpia en casa, y hay una diferencia marcada con los equipos de la capital. Creo que este torneo será para un equipo de la ciudad, tanto Real España como Marathón tenemos buenos planteles y en este torneo la ciudad puede celebrar. Sabemos de la diferencia que hay entre Olimpia y Motagua en relación con Marathón y Real España. ¿Sienten que existe diferencia abismal? Burbara: Obviamente a mejor recurso se hacen mejores fichajes y mejor trabajo, esas brechas se han ido reduciendo y compitiendo, buscamos el mecanismo de jugarle la vuelta al asunto fortificando las reservas, formando jugadores y dentro de la cancha hemos recortado la brecha. En los últimos clásicos no nos ha ido mal pero nos hace falta puntualizar con un título, no importa lo que suceda mes a mes y lo que pase en mayo, lo que suceda en 45 días será la clave. Orinson: Es marcada la diferencia económica pero al final hemos dejado de lograr algunos campeonatos por pequeños detalles. En el caso nuestro dejamos escapar una final cerrando en casa y eso pasa por algunas situaciones de desconcentración de que no se saca un buen resultado de visita. En esta última final que jugamos eso nos pasó factura y nos costó perder el campeonato. ¿Creen que influye que un jugador sea de determinado equipo para que sea convocado a la Selección Nacional? Burbara: Creo que no, considero que la prioridad la deben tener los jugadores que juegan en el extranjero, tienen mejor preparación, mejor ambiente y están acostumbrados a mejores presiones. Aquí en el ámbito local son pocos los espacios disponibles y los equipos que ganan campeonatos son los que tienen más opciones para tener jugadores en la Selección Nacional. No tengo duda que si Real España y Marathón comienzan a ganar títulos y arriba de la tabla los jugadores estarán allá. Orinson Amaya: Hay una diferencia de porqué no llamar jugadores de Marathón, de Real España o de cualquier otro equipo. Casi siempre hay dos equipos que tienen mayor representación de jugadores en la Selección Nacional que es Olimpia y Motagua. Hay casos que jugadores que han estado en Marathón con buen rendimiento nunca son tomados en cuenta en la Selección, pero van a otro equipo luego son llamados a la Selección. Algo está pasando. Para Sudáfrica 2010 teníamos a Erick Norales que jugó el partido de la clasificación en El Salvador, pero no lo llevaron al Mundial. Siempre hay algo que se está moviendo y lo podemos conversar en otra ocasión. Ahora sucedió el caso de Alexy Vega que no viajó esta vez pero fue por el tema de su pasaporte que se le extravió, pero ya lo solventó... Ustedes son de fútbol y saben de jugadores que han pasado y son transferido a otros equipos y allá si los convocan.

¿Será que los directivos de los equipos de Tegucigalpa tienen más contacto con la Federación de Fútbol, son más amigos, y porque los de San Pedro están allá, pasa? Orinson: Se da porque es un negocio. El fútbol es un negocio. Tu sabes que cada jugador que juega en la Selección y clasifica al Mundial FIFA da cierta cantidad de dinero, es ingreso para el club. ¿Quién maneja el fútbol hondureño? Se los dejo de tarea.

Burbara: Obviamente todo hay que tomarlo en cuenta lo que hablaba Orinson. También la parte deportiva, el gusto del técnico por el jugador es lo que va a prevalecer. Una pequeña contradicción que podemos hablar hoy es que en la última convocatoria de la Selección había cuatro jugadores del Olancho FC, por ejemplo. Uno dice, qué hace allí jugadores del Olancho que están en octavo lugar. Está contradictorio, también traen jugadores de la USL o de África, uno no entiende esas convocatorias pero la base de la Selección deben ser los legionarios.

¿Qué tan difícil es traer el VAR? Burbara: El VAR ya fue aprobado por la Liga Nacional para echarlo a andar, se aprobó en la Asamblea de junio del año pasado y entró en una etapa de licitación, burocracia, peor que eso. Ojalá que de aquí a agosto ya estaría funcionando.Orinson: Vendría a aportar mucho el VAR.

¿Qué opinan que en los partidos de Liga Nacional hay una excesiva pérdida de tiempo? Burbara: Todo es relativo, esos datos son de partidos donde más minutos se jugó, obviamente si te comparás con partidos del Manchester City, Barcelona, ellos llegan a 60 minutos de partidos efectivos. Si chequean un partido de equipo chico con grande ni siquiera cruza los 45 minutos de tiempo efectivo, más bien me sorprendió. Fueron los partidos que más se jugaron y hay otros duelos peores, no se cumplen los 45 minutos.

Orinson: A veces hay tomar en cuenta el árbitro porque hay muchos silbantes que frenan el juego, lo detienen mucho por faltas que deberían darle continuidad y eso afecta la dinámica del juego. Creo que si mejoramos eso sería importante para la liga y eso repercute en la asistencia a cada jornada. Buen tema ese, muchos aficionados también se han retirado de los estadios porque no podés ir a los baños, que están sucios, son un desastre, o falta mantenimiento o el aficionado es puerto...

Orinson: Voy a hablar por nuestro estadio, nosotros estamos haciendo todo por tener las condiciones; les voy a comentar que nosotros antes de la final teníamos todos los sanitarios nuevos pero el aficionado... es falta de cultura. Te cuento que hubo un torneo donde le cambié todos los sanitarios y voy a revisarlos después del juego, al siguiente partido ya estaban quebrados. Ya es cultura no cuidar las instalaciones. En el área de Sillas siempre mantenemos una persona en el sanitario de las mujeres para que esté limpiando. Burbara: En el estadio Morazán la Municipalidad de San Pedro Sula los mejoró, no te voy a decir en qué condiciones están pero hacía dos o tres años no podías entrar.

La poca asistencia en los estadios: ¿Qué pasó con los llenazos en los estadios que un Real España vs Marathón no puede meter 25,000 aficionados? Burbara: Son temas a no terminar, podemos hablar 20 cosas aquí, pero sí te puedo decir que estamos trabajando para que los aficionados vuelvan, ya entre los aficionados de Marathón y Real España, y con Olimpia no hay incidencias; vos podés estar en la barra de Marathón y Real España no te va a pasar nada. Claro, con toda la cautela, no irás a gritarle al frente. Ese capítulo lo pasamos, el espectáculo está mejorando, las canchas están mejorando y la confianza del aficionado es la que falta por recuperar. Les hacemos el llamado a los aficionados que asistan que necesitamos el respaldo.

Orinson: Estuvimos en los últimos torneos sufriendo por la poca asistencia de aficionados pero era porque no se había llegado a un acuerdo entre las barras, había muchos problemas. Ya tenemos dos problemas de que Real España, Olimpia y Marathón tengan buena relación. En el partido del Real España y Marathón en el Yankel Rosenthal recibimos a la Megabarra e igualmente los escoltaron hasta salir del estadio.

¿Se contempló vetar a las barras de los estadios o nunca lo han contemplado? Burbara: Más fue un tema de raíz que se vetó a las barras visitantes, entraba la local pero no la visitante. Eso vino a repercutir en las taquillas porque no estaban los demás aficionados, poco a poco se fueron dando acceso hasta que hubo el pacto de barras. Esperamos que en los próximos años volveremos a jugar a estadio lleno y no estamos lejos de eso. ¿Por qué ya no juega el Chelito Martínez y qué pasó con Anangonó que era bien criticado?

Orinson: Cuando uno hace un tipo de contratación lo hacemos en lo que uno ha venido haciendo. Juan ha sido un jugador importante que jugó en Ecuador y la MLS. Elías decía algo importante, el fútbol de Honduras no es fácil, se le hace difícil. Cuando se contrata un jugador hay cuatro personas y tomamos la mejor decisión, hay fichajes que les cuesta como Anangonó que le costó pero ahora es el capitán del club. Hay que ver que hace en la cancha, tiene muchos roles y en este caso, Anangonó, estamos conformes con el rendimiento.

¿Cómo percibe Anangonó los memes y todas las bromas? Orinson: En el caso de Juan es un jugador de mucho carácter, él vivió dos meses difíciles, toda la presión caía en él, erraba unos que era difícil fallarlos pero la experiencia que tiene, la trayectoria le dio el coraje de reponerse. Seguimos confiando en él y va a terminar arriba en la tabla de goleadores. Burbara: Escogió el partido equivocado.

¿Muchos preguntan por Yankel Rosenthal, es directivo del club? Orinson: Él solamente es aficionado del club, es presidente vitalicio del club, igual, le agradecemos todo lo que hizo por la institución y ahora es un aficionado del club. Muchos dicen que los mejores años de Marathón fueron del 2000 al 2010, pero yo digo que es de 2016 hasta la actualidad y lo diré sin tirarme flores: nadie tuvo los huevos de tomar el Marathón en las instancias que yo lo tomé y lo que el club ha cambiado en estos 10 años que estoy al frente puedes decir que es un club de verdad, aparte de la situación de cómo lo tomamos, sin ningún patrocinador. Todo el mundo se escondía. Le decíamos: querés agarrar a Marathón y todos se corrían, ey no me hablés, ya me caes mal. Eso era Marathón. Ahora tu vas al complejo y te das cuenta, fueron 10 años deportivos importante y se lograron títulos pero el club ha mejorado muchísimo como institución.

Tienen que aguantar críticas de todo lado.Siempre van a haber personas que están afuera y están incómodas. Es normal, nosotros como presidente, si aquel no anotó el gol o al portero se le fue la culpa es del presidente. Ahora pregunto: ¿Dónde están todos esos que critican a Elías Burbara, a Orinson Amaya, como presidente levantando la mano para pagar la planilla cuando faltan recursos?