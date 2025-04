Jorge Serrano: "La Liga Hondureña es mejor que la de Panamá"

Tegucigalpa

"Génesis vino con un planteamiento muy firme, hicieron su partido. Juegan bien y saben guardar la pelota, y eso es lo que se quiere, generar fútbol, pero supimos sufrir. Sabiendo que íbamos perdiendo, teníamos que hacer todo para no quedar en empate o perder porque no nos funciona eso".

"Para mí no va en bajo ritmo, creo que va en ascenso. Cada vez vienen canchas nuevas de grama natural; como lo dije, que lo toman a mal -pero yo dije 'es un tema de selección de Panamá y otra cosa es la Liga', yo dije que la Liga Hondureña es mucho mejor que la de Panamá en todos los sentidos, es algo que no se puede tapar con el dedo el sol", declaró.

Sin embargo, enfatizó en un aspecto que considera perjudicial para el desarrollo del fútbol hondureño: la pérdida de tiempo.

"Es buenísimo que no se pierda el tiempo, eso sí me molesta mucho. Los arqueros de los equipos les gusta andarse tirando, no quiero mencionar nombres para no afectar a nadie, soy una persona parcial, pero esas son tonteras. Uno tiene que saber jugar al 'soccer', perdamos, empatemos o ganemos hay que jugar, hay que querer más", señaló.