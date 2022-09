Hondureño Oliver Morazán revive el juego donde lesionó a Messi y confiesa el insulto que le lanzó un jugador argentino

Tegucigalpa, Honduras.

Una persona sencilla, con los pies bien puestos en la tierra y todo un luchador. Así se puede describir a Oliver Morazán, exfutbolista del Olimpia y también exseleccionado hondureño, que atendió a Diario LA PRENSA para hablar de todo un poco. En la previa del Honduras vs Argentina que se jugará el próximo 23 de septiembre en Estados Unidos, Oliver Morazán revive aquel duelo amistoso que disputó la Bicolor en mayo del 2016, donde él se robó todas las miradas por haber mandado a las duchas a Lionel Messi, quien en ese entonces era jugador del FC Barcelona. Oliver Morazán contó la charla que tuvo con el “Tata” Martino, además de los insultos que le lanzó Lucas Biglia y las bromas de Donis Escober en el vestuario de Honduras. Ver: La convocatoria de Honduras para enfrentar a Argentina Asimismo, el ahora jugador de la UPNFM no habló de su lado más personal, desde la muerte de su padre hasta su negocio de venta de camisas: “Oliver Store 10”. ¿Cómo te trata la vida? La verdad la vida me ha tratado muy bien, con salud que es lo más importante y siempre ahí dándole para adelante. ¿Cuántos años ya Oliver en el fútbol? Debuté como profesional a los 20 años, serían ya 14 años. ¿Cómo calificas esta carrera que has tenido? Has pasado desde un club a grande hasta los denominados pequeños.La verdad muy bien, debuté en Olimpia, estuvo casi nueve años ahí, gracias a Dios bien bendecido, salí nueve veces campeón con Olimpia y para mí eso ha sido muy importante en mi palmarés. También pasé por Deportes Savio, por Juticalpa, Real Sociedad, Vida y ahora en los Lobos. ¿Cómo es estar en un equipo como la UPN? Tomando en cuenta que pasaste por un club grande como Olimpia. La verdad son muchas las diferencias, pero bueno, estoy en una institución que tiene mucho prestigio, por ahí la logística es diferentes, pero son de mucho provecho. Estar aquí es muy importante para mí. Lee: El listado de Argentina para el duelo ante Honduras Primera vuelta y la UPN solo tiene cuatro puntos. ¿Qué ha pasado con el equipo? Ha sido un torneo que no nos esperábamos, la verdad no hemos empezado con pie derecho, pero sabemos que tenemos un buen equipo, un grupo sano y que por ahí no nos han salido las cosas por pequeños detalles que hay que mejorar, sabemos que Héctor Castellón es un buen técnico y esto lo podemos rectificar en la segunda vuelta. ¿Y cómo es tener un entrenador como Héctor Castellón? Para muchos uno de los mejores del país.Lo determino como una persona accesible, que te da entrada y confianza, sobretodo es una persona muy preparada. En Honduras Progreso fue campeón, entonces tiene mucha capacidad, esperamos que en la segunda vuelta podemos reivindicarnos, todo dependerá de nosotros. SU VIDA LEJOS DE LAS CANCHAS Hablemos un poco de tu vida fuera del fútbol. ¿Cómo es? Yo cuando estoy de vacaciones, pues siempre me he dedicado al campo, a la agricultura, a la ganadería, como mi papá siempre nos inculcó eso. Por ahí estamos teniendo otros proyectos como la venta de camisas deportivas y otras cosas. ¿Cómo inició eso de vender camisas deportivas? La verdad que en vacaciones voy a Estados Unidos, allá tengo muchos amigos, un compañero y amigo me dio esa ida de intentar y para mí ha sido de mucho provecho, estamos en esa lucha.

¿A veces no ajusta con lo que un jugador pueda ganar en un equipo de tabla media para abajo? La verdad todo depende en qué perspectiva lo tomemos, por ahí sabemos que no se cobran los 12 meses y eso repercute. Hay compañeros que en este equipo y en otros tienen salarios muy bajos, pero todo se trata de cómo sepamos administrar nuestro dinero. ¿Has pasado necesidades económicas? Yo pienso que todos pasan por altos y bajos, pero gracias a Dios nunca me ha faltado la comida, hoy en día tengo muchos proyectos y espero establecer buenas bases para poder tener en éxito. ¿Cuál fue ese primer salario que tuviste en Olimpia? Fueron 3,000 Lempiras. Estaba en segunda división, pero me acuerdo que Don Otoniel Hernández (dirigente del club) me dijo, ‘no le vayas a decir a nadie’, vos sos uno de los prospectos, yo en ese momento estaba emocionado, para mí recibir un pago por lo que a mí me gustaba hacer era algo que no me esperaba. Estaba emocionado. La verdad Olimpia me trató muy bien. ¿Crees que pudiste dar más en Olimpia y consolidarte? Al principio me costó, Olimpia me prestó al Deportes Savio y fue de mucho provecho, ahí tuve mayor rodaje, luego regresé a Olimpia y logré consolidarme. La etapa con el profesor Vargas fue de mucho provecho, saliendo cuatro veces campeón con él y jugando. ¿La muerte de tu padre fue lo más duro que has vivido en tu vida? Así es, mi papá lo era todo para mí, yo sé que siempre me está cuidando desde arriba, en todo lo que hago él siempre va a estar presente, es una persona que me daba fuerza, me aconsejaba y estaba en el día a día conmigo.

¿La última plática que tuviste con él? Recuerdo que me acababa de ir para la Real Sociedad, yo le hablé como dos días antes de fallecer y le dije: ‘Papi, ya me inscribieron, ya voy jugando contra Olimpia’. Me dice él: ‘A qué hora es el partido’. Era a las 2:00 pm. Estaba emocionado porque sabía que siempre disfrutaba el fútbol, aparte que era mi profesión. ¿De aquí a cinco años dónde te ves? Con los proyectos que tengo y siempre dedicarme al campo. ¿Hay algún sueño pendiente en tu carrera? Quedar campeón con un equipo denominado de tabla media. ¿Qué recuerdas de tu niñez? Siempre tuve esa ilusión de poder llegar a primera división y hoy puedo decir que se me cumplió ese sueño de poder debutar en primera y tener éxito. SU PASO POR LA SELECCIÓN DE HONDURAS Tuviste el privilegio de estar en la Selección Nacional. Por esa oportunidad siempre le di gracias a Dios, estuve en el proceso con el profesor Pinto, fue de mucho provecho, por ahí no pudimos clasificar al Mundial, pero si me considero una persona que siempre ha luchado por obtener metas a corto y largo plazo. ¿Te imaginabas que ibas a llegar algún día a una Selección o lo mirabas muy lejano? La verdad que sí, una vez que me consolidé en Olimpia si tuve esa ilusión de poder llegar a una Selección mayor, es el sueño de todo jugador profesional, poder representar a tu país. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese paso por la H? Recuerdo que andaba en un Mall, me llamó el utilero del Olimpia (Capi), y me dijo: ‘basura, te llamaron a la Selección’. Yo no lo podía creer. Luego me llamó Alex López y me dice: ‘Perro te llamaron a la Selección’. Entonces ahí me puse más blanquito de lo que soy, para mí fue una alegría enorme, son sensaciones únicas. ¿El partido que más recuerdas de los que jugaste con la Selección? Cuando debuté con Guatemala y por ahí el partido ante Argentina, por la magnitud verdad, ese equipo de Argentina estaba conformado por jugadores de élite, Di María, Higuaín, que estaban en el Real Madrid. En el Barcelona estaba Mascherano, Messi. ¿Y cómo fue jugar contra esos monstruos del fútbol? Creciste en un pueblo y años después te enfrentas a esas estrellas. Fue una experiencia única, uno pasaba viéndolos muchas veces en la televisión y jugar de tú a tú fue algo único. Son jugadores igual a uno, pero han estado en la élite, era una motivación extra. Y aquella famosa jugada donde lesionaste a Messi... La verdad la jugada fue circunstancial, en ningún momento quise lastimarlo, Messi no necesita hacer una finta o hacer mucho para quitarse a uno o dos jugadores, él tiene mucha técnica. Cuándo miraste a Messi tirado en el suelo, ¿qué pasó por tu cabeza? La verdad que me preocupé porque lo alcancé a medio tocar así con la rodilla, pero fue algo circunstancial porque incluso el árbitro no pitó falta. Ese partido lo perdimos 1-0, no es por ser conformistas, pero muchos pensaban que nos iban a golear, pero el equipo se miró bien. Lo que te quiero comentar es que yo fui al camerino a buscar a Messi, recuerdo que estaba el “Tata” Martino y le dije: ‘Profe quiero disculparme con Leo’. Y él me dijo: ‘Tranquilo, a Leo ya se lo llevaron, está bien’. Fue algo circunstancial, cómo voy a querer lesionar yo a un jugador como Messi. ¿Pero si te asustaste? La verdad que sí, pero gracias a Dios solo fue el golpe. Me acuerdo que Argentina iba a jugar la Copa América y el primer partido creo que Messi se lo perdió y ya el segundo si jugó.

Si hubieras dejado afuera a Messi de la Copa América... ¿Ya sabes meterte con esos argentinos verdad? Recuerdo que Lucas Biglia me quiso increpar. ¿Qué te dijo Biglia? En lo que Lucas Biglia me quiso increpar, recuerdo que Romell Quioto se metió ahí y quedó discutiendo con él. ¿No te dijo nada entonces? Sí, me dijo ‘la concha de la lora’ y no sé qué más. Pero son momentos bonitos que a uno se le quedan. ¿Y en la Selección de Honduras hubo bromas por eso que pasó? Te dijo alguien que te habías echado a Messi ja, ja, ja.La verdad que sí. Por ejemplo Donis Escober es Barcelona... Estaba dividido, había compañeros que eran del Madrid y del Barcelona, yo soy Real, entonces Donis bromeaba conmigo y me dijo: ‘Solo a eso viniste, a echarte a Messi ja, ja, ja’, pero me lo dijo en broma.