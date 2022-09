Un nuevo legionario estaría por surgir para el fútbol hondureño. El jugador del Olimpia, Germán “El Patón” Mejía, tiene los días contados en la Liga Nacional. El contención de 27 años está en la mira del fútbol de Grecia, sí, en esa Primera División europea donde ya militan cuatro elementos catrachos.

Diario LA PRENSA ha llegado a conocer que el Patón está cerrando su fichaje por un club de la Superliga. Actualmente se encuentran ultimando acuerdos entre club-jugador y el progreseño podría estampar su firma una vez finalice su contrato con el León al término del actual Apertura 2022.

“En este mercado de verano hubo una oportunidad que se presentó para German Mejía. Quizá no fue algo tan formal, pero no llenó las expectativas del equipo. Su contrato vence en diciembre, si esa oportunidad se le mantiene asumo que él pueda tomarla, pero no del club”, dijo el presidente del Olimpia, Rafael Villeda, durante la semana a Deportes TVC.

Olimpia perdería una suma económica si el traspaso del Patón se última en diciembre, pues se iría como agente libre y se marcharía al extranjero sin dejarle ganancias al club.

“La conversación que tuve en su momento con la gente que había interés de llevarlo en verano, me dieron a entender que era probable él aceptara esa propuesta en enero. Veremos si hay interés de él en renovar”, confirmó Villeda sobre lo informado previamente.En los últimos años Mejía se ha consolidado como un referente en el Olimpia donde es titularísimo como el mediocampista de contención. También se ha desarrollado como lateral derecho.

Del Olimpia hacia la Superliga de Grecia recién se acaba de marchar el volante Edwin Rodríguez, quien lo hizo en condición de préstamo por un año donde se ejecutará la opción a compra por un millón de euros.

Rodríguez juega en el Aris Salónica donde es compañero del otro catracho Luis Palma. Deybi Flores fue el primer del Olimpia en armar maletas hacia las tierras de los dioses, pues en el verano del 2021 fichó por el Panetolikos. Alfredo Mejía también juega en Grecia para el Levediakos.