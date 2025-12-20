Elecciones Honduras
Resultados
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Elecciones Honduras 2025
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Motagua evita que Olimpia celebre pase a la final a costas de ellos
Azules y albos empataron por la triangular del Apertura 2025 de la Liga Nacional.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 21:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Deportes
El espectacular gol del Droopy” Gómez en el clásico Motagua vs Olimpia
Redacción La Prensa
Deportes
Real Madrid cierra el 2025 con triunfo ante Sevilla en la Liga Española
Redacción La Prensa
Deportes
Mbappé hace historia e iguala récord de Cristiano Ronaldo
Redacción La Prensa
Deportes
Liverpool sufre ante Tottenham, pero respira con nuevo triunfo en la Premier
Redacción La Prensa
Deportes
Raúl Cáceres estalla en conferencia tras derrota de Platense vs Marathón
Redacción La Prensa
Deportes
Familia de Orinson Amaya lo recuerda con cariño y la promesa que le hicieron
Redacción La Prensa
Deportes
Con golazos de Vega, Marathón golea a Platense y está a un paso de la final
Redacción La Prensa
Deportes
Alexy Vega se luce con un espectacular golazo contra Platense
Redacción La Prensa
Deportes
Video muestra el asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Ecuador
Redacción La Prensa
Deportes
Rafael Villeda se pronuncia sobre salida de Dereck y el formato de Liga Nacional
Redacción La Prensa
Deportes
Espinel es contundente sobre su futuro en Olimpia tras eliminar a Motagua.mp4
Redacción La Prensa
Deportes
Olimpia gana, elimina al Motagua y acaricia final del Apertura 2025
Redacción La Prensa