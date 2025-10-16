Olimpia en el último suspiro amarga al Motagua en polémico clásico

Tegucigalpa, Honduras.

En un vibrante clásico que tuvo de todo, el Olimpia y el Fútbol Club Motagua empataron 2-2 en duelo correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025. Fue un partido espectacular y valió la pena que el duelo comenzará media hora más tarde debido a tormenta eléctrica que estaba azotando en las cercanías del estadio Nacional Chelato Uclés de la capital Tegucigalpa. El León se puso en ventaja con polémico penal cobrado por Yustin Arboleda; los azules heridos en su amor propio le dieron la vuelta con doblete del brasileño John Kleber. Parecía que el ciclón se llevaba la victoria, pero en el último suspiro a los 97 minutos el conjunto olimpista emparejó los cartones con diana del joven Dereck Moncada.

El pitazo final llegó y con este resultado Olimpia suma 28 puntos siendo líder indiscutible del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. En el caso del Motagua, los dirigidos por el español Javier López llegan a 19 unidades y se ubican en la quinta posición de la clasificación. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

MINUTO A MINUTO

FINAL: Olimpia y Motagua empataron 2-2 en cierre drámatico. Minuto 97 ¡Goooooooooooooooooool del Olimpia! Dereck Moncada anota en el último suspiro y es el 2-2 ante Motagua.

Minuto 95 Uyyyyyyyyyy. Cabezazo de Emanuel Hernández y el balón pasó a un lado del arco.

Minuto 90 Se añaden seis minutos.

Minuto 89 Cambio en Motagua: Ingresa Giancarlo Sacaza y se marcha Droopy Gómez.

Minuto 88 Cambios en Olimpia: Ingresan Kevin López y Mulet, se marchan José Mario Pinto.

Minuto 86 ¡Gooooooooooooooooooooooooool del Motagua! El brasileño John Kleber se destapa una vez más y el Ciclón toma la ventaja ante Olimpia.

Minuto 84 ¡Uffffffffffff! Otro remate del brasileño Kleber y el portero Edrick Menjívar se luce desviando de forma fabulosa el balón. Casi el segundo tanto del Motagua.

Minuto 83 Uffffffffffffffffffffff. John Kleber saca un cabezazo tras centro de Jorge Serrano y el balón pasa a un costado del arco. Cerca el gol del Motagua.

Minuto 82 Responde Motagua con suave remate de Jefryn Macías que detiene Edrick Menjívar.

Minuto 80 Uyyyyyyyyyyyyyyyyy. Zurdazo de Dereck Moncada y el balón se desvía en el portero Marlon Licona. Cerca el segundo gol del Olimpia.

Minuto 78 Ufffffffffffffff. Cabezazo de Facundo Queiroz y el portero Marlon Licona se lanza para desviar el balón.

Minuto 77 Expulsado uno de los asistentes técnicos en Olimpia.

Minuto 75 Otra polémica: Jerry Bengtson cae en el área tras sentir presión de Marlon Licona, el áritro no sanciona nada.

Minuto 73 Uffffffffffffff. Zurdazo de Dereck Moncada y el balón pasa rozando el poste.

Minuto 71 Remate completamente desviado de Denis Meléndez del Motagua.

Minuto 69 Polémica: Motagua pide penal tras ver que Jorge Serrano cae en el área tras marca de Elison Rivas.

Minuto 67 Cabezazo de Dereck Moncada y la pelota se marcha desviada.

Minuto 65 Ahora tenemos tres cambios en Olimpia: Ingresan Jerry Bengtson, Dereck Moncada y Edwin Lobo, se marchan Yustin Arboleda, Michaell Chirinos y Kevin Guity.

Minuto 61 Cambio en Motagua: Ingresa Jorge Serrano y se marchano Mathías Vázquez.

Llegamos al minuto 60: Empate 1-1 entre Olimpia y Motagua.

Minuto 59 Tarjeta amarilla para Michaell Chirinos.

Minuto 52 Cambio en Motagua: Ingresa Jefryn Macías y se marcha Maicol Cabrera.

Minuto 50 Cerca, cerca. Derechazo de Michaell Chirinos y el balón pasa rozando el palo. Casi gol del Olimpia.

Minuto 49 Tarjeta amarilla para Droopy Gómez por constantes reclamos.

Minuto 46 Uyyyyy. Remate que pasa a un costado de Yustin Arboleda y cerca el segundo gol del Olimpia.

Inicia el segundo tiempo: No se reportan cambios en Olimpia y Motagua.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Olimpia y Motagua se van al descanso empatando 1-1.

Minuto 47 Ufffffffffffffffff. Remate de Denis Meléndez y el portero Edrick Menjívar se lanza y desvía el balón.

Minuto 45 Se añaden dos minutos en este primer tiempo.

Minuto 44 Uyyyyyyyyy. Remate de José Mario Pinto y el portero Marlon Licona se lanza para desviar el balón.

El brasileño Kleber se estrena como goleador en clásicos: Su tiro libre pasó abajo de la barrera y se metió al ángulo.

Minuto 43 ¡Gooooooooooooooool del Motagua! John Kleber de tiro libre marca el 1-1 ante Olimpia.

Minuto 42 Tiro libre peligroso a favor del Motagua tras falta sobre Droopy Gómez.

Minuto 37 Uyyyyyyyyyyy. Remate de Jorge Benguché y el portero Marlon Licona se lanza para detener la pelota.

Minuto 34 Uffffffffff. Bombazo de Maicol Cabrera desde fuera del área y el balón pasa rozando el palo.

Se cumplen 30 minutos en el clásico y Olimpia vence 1-0 al Motagua en el estadio Nacional.

Minuto 29 Tarjeta amarilla para Mathías Vázquez y Facundo Queiroz por reclamos.

Minuto 27 Uyy. Sebastián Cardozo del Motagua despeja el balón cuando José Mario Pinto se aprestaba a rematar dentro del área chica.

Minuto 25 José Mario Pinto ingresa al área, pero atenta la zaga del Motagua lo detiene y pasa el peligro en el arco del Olimpia.

Minuto 21 Remate de Jorge Álvarez que se marcha completamente desviado.

15 minutos: Olimpia está venciendo 1-0 al Motagua con polémico penal marcado por Yustin Arboleda.

Tenemos polémica en el clásico: Debatible falta penal sancionada a favor del Olimpia.

Minuto 12 ¡Gooooooooool del Olimpia! Yustin Arboleda anota de penal y el León vence con polémica al Motagua.

Minuto 11 ¡Penal a favor del Olimpia! Polémica en el clásico.

Minuto 10 Responde Olimpia con un suave cabezazo de Benguché que ataja el portero Marlon Licona.

Minuto 9 Uyyyyyyyyyy. El brasileño John Kleber remata de espaldas al arco y el portero Edrick Menjívar sin dar rebote se queda con el balón.

Minuto 8 Tiro libre del Droopy Gómez que se desvía en la zaga del Motagua.

Primeros cinco minutos y Olimpia toma la posesión de la pelota en el clásico.

Minuto 3 Uyyyyyy. Marlon Licona atento evita el remate de Jorge Benguché y la zaga del Motagua manda la pelota a un costado.

COMENZÓ: Olimpia y Motagua se enfrentan tras un retraso de 30 minutos.

Minuto de silencio en el clásico en honor a "Tomasito", quien fue kinesiólogo del Olimpia durante 40 años.

Ingresan a la cancha los jugadores titulares del Olimpia y Motagua.

ATENCIÓN: Por actividad eléctrica el Olimpia vs Motagua comenzará hasta las 8 de la noche.

ÚLTIMA HORA: El clásico Olimpia vs Motagua ya no comenzará a las 7:30PM.

El español Javier López del Motagua apuesta con tremenda sorpresa: Tres delanteros en ataque para su primer clásico ante Olimpia. Mathías Vázquez, Maicol Cabrera y John Kleber estarán en la zona ofensiva.

El 11 titular del Motagua: 25. Marlon Licona, 35. Cristopher Meléndez, 2. Sebastián Cardozo, 4. Luis Vega, 17. John Clever Portillo, 12. Marcelo Santos, 8. Denis Meléndez, 10. Rodrigo Gómez, 38. Mathías Vázquez, 11. Maicol Cabrera y 29. John Kleber

Jamir Maldonado en el centro del campo, y la dupla en el ataque Benguché vs Yustin Arboleda, novedades en Olimpia para el clásico.

El 11 titular del Olimpia para el clásico ante Motagua: 1- Edrick Menjívar, 15. Kevin Güity, 2. Emanuel Hernández, 3. Facundo Queiroz, 5. Elison Rivas, 20. Jamir Maldonado, 23. Jorge Álvarez, 33. Michaell Chirinos, 7 José Mario Pinto, 11. Jorge Benguché y 19. Yustin Arboleda.

Tres aficionados del Olimpia fueron interceptados en la carretera y sufrieron un atentado.

ÚLTIMA HORA: Tres aficionados del Olimpia resultan heridos de bala cuando se disponían a disfrutar del partido en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Hay que recordar que en el enfrentamiento que jugaron estos clubes en la primera vuelta fue Olimpia el que sonrió 2-0.

Por otra parte, los azules están en la sexta posición con 18 puntos y sumado a eso está la eliminación de la Copa Centroamericana a manos del Alajuelense, todos estos elementos hacen que estén con sangre en el ojo, y qué mejor bálsamo que levantar los ánimos con un triunfo ante el acérrimo rival.

Los merengues no quieren renunciar a su gran momento en la temporada, ese que los tiene en lo más alto del clasificatorio con 27 puntos; sin embargo, al frente tienen a su enemigo de toda la vida, que de la mano del español Javier López suma ocho duelos ligueros sin conocer la derrota.

Buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto del clásico Olimpia vs Motagua correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

ÁRBITROS DESIGNADOS