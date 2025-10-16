Polémica en el clásico: El penal sancionado al Olimpia ante Motagua

Tegucigalpa, Honduras.

Tras una pertinaz lluvia que provocó el retraso por media hora del encuentro en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa , cuando se jugaban los 11 minutos del primer tiempo llegó la controversia tras una falta penal sancionada a favor del conjunto olimpista que dirige el uruguayo Eduardo Espinel.

La polémica arbitral no podía faltar y se hizo presente en el inicio del clásico capitalino entre Olimpia vs Motagua correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Un tremendo contragolpe de los albos, el atacante Jorge Benguché condujo el balón y le cedió la misma a su compañero José Mario Pinto que venía a su lado, el veloz extremo ingresó al área y ante la salida del portero Marlon Licona se dejó en el área, por lo que el árbitro central Nelson Salgado tomó la decisión de cobrarlo como falta penal a favor del vigente campeón.

Inmediatamente el enfado fue evidente en todo Motagua ya que señalaron que Pinto jamás recibió un contacto por parte del cancerbero Licona ante un árbitro central que no dudó.

Yustin Arboleda tomó la pelota y a los 13 minutos lo convirtió en gol al engañar por completo al guardameta de los azules y se desató la algarabía del olimpismo.