Olimpia no perdona y le endosa goleada al Choloma: se adueña de la cima

Choloma, Honduras.

Olimpia dejó atrás la eliminación en las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf y encontró en el torneo Apertura 2026 una oportunidad para recuperar las buenas sensaciones. Los merengues visitaron el estadio Rubén Deras y terminaron imponiéndose con autoridad por 3-0 ante el Choloma, resultado que les permitió regresar a lo más alto de la clasificación.

El conjunto dirigido por Eduardo Espinel tuvo que trabajar durante buena parte del encuentro para encontrar los espacios. Choloma también generó peligro en el primer tiempo y estuvo cerca de sorprender a los visitantes, pero se encontró con un inspirado Édrick Menjívar, quien respondió en varias ocasiones para mantener su portería en cero. Hermes Castillo y Lautaro Ferreira tuvieron oportunidades, aunque no consiguieron vencer al guardameta olimpista.

Los locales incluso reclamaron una posible pena máxima al comienzo del segundo tiempo, luego de una acción en la que apareció Clinton Bennett. El entrenador del Choloma solicitó la revisión mediante el FVS VAR, pero el árbitro determinó que no existía infracción para señalar penal. Olimpia también pidió revisar una fuerte entrada sobre José Raúl García en la primera parte, aunque la acción no terminó con una expulsión.