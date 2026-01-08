Futbolista del Olimpia anuncia su salida del equipo: "Ya se acabó todo"

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia continúa aumentando su hegemonía de títulos en la Liga Nacional tras sumar la corona 40 venciendo a Marathón en la gran final del Torneo Apertura. Finalizada la euforia de la celebración, los futbolistas de Olimpia tienen al menos una semana de descanso previo a su retorno a la pretemporada para el campeonato Clausura, pero otro toman maletas y no sigue en el club.

Marco Montiel es uno de ellos, el volante uruguayo rompió el silencio y habló con Diario LA PRENSA sobre lo que le depara su futuro.

Entrevista con Marcos Montiel

¿Qué representa ganar este título con el Olimpia? Muy contento, muy feliz, contento por la gente, contento por los compañeros, por mi familia, la verdad que muy feliz por todo. ¿Cómo tomo un jugador extranjero este momento? Nunca es fácil ser el campeón, en cualquier lado, ¿no? Yo creo que es muy importante porque le dimos la alegría a la gente, que es lo que quería, así que bueno, me quedo muy feliz por ellos.

¿Cómo resumes este torneo en lo personal, quizás al cierre te lesionaste? La verdad que muchos altos y bajos, yo creo que pude haber dado más, sí, soy consciente, pero nada, contento que ahora tuvimos la copa y se la podemos regalar a la gente. ¿Qué sensación te da ver la alegría de la gente? Sí, la verdad que es muy lindo, ellos están todos los fines de semana apoyándonos, ganemos, perdamos, vienen, no sabemos si tienen dinero o no, viajan también, eso es muy importante. Lo valoramos un montón y yo creo que para darle así el mayor premio que pueden tener. ¿No se te renovó el contrato? ¿Qué tenés para tu futuro? Por ahí vimos que se te vincula, que vas para Ecuador? Sí, bueno, hoy en día sí lo puedo decir que ya terminó todo, se me terminó el 31, me podía haber ido el 31, pero dije, bueno, me quedo a festejar, a levantar la copa que es lo más importante. Dejé vacaciones, familia, pasé Navidad, fin de año acá con mi esposa, la verdad que muy contento y creo que valió la pena, ¿no?. ¿El 31 de diciembre se te había vencido tu contrato? Sí, me había vencido el contrato. La Liga validó que podía jugar los jugadores que jugaron este campeonato, así que Eduardo me habló, digo, bueno, no lo pensé dos veces y la verdad que dejar todo para esto valió la pena. ¿Qué representaba saber que ya no ibas a continuar en el equipo, pero te seguiste ahí vinculado? La verdad que es muy triste porque sí, hay un muy buen grupo humano, quiero decirlo, la verdad que nunca hubo una pelea, nunca hubo mala cara, creo que los compañeros, Eduardo, llevaron el grupo espectacular. Me quedo triste por eso porque conocí gente bien acá, eso me llevo la verdad que muy bien y bueno, ser bicampeón también creo que no es fácil en cualquier lado, así que muy contento por todos lados.

¿Qué te llevas de Honduras? "La gente muy amable, la verdad que mucho respeto, un país muy hermoso. Pienso volver algún día, sea de vacaciones o ver a Olimpia aquí, la verdad que pienso volver, así que un cariño tremendo" ¿Se confirma vas para el fútbol de Ecuador? Sí, se confirma así. Mushuc Runa, sí, sí, está confirmado, sí, en Ecuador, la verdad que está confirmado. ¿Tu representante o quien te buscó el club? Ya estaba hablando ya desde antes, yo iba a ir el año anterior, bueno, elegí Olimpia porque la verdad quería un desafío lindo aquí, bueno, hoy en día se da de vuelta, así que bueno, estamos viajando el 13 de madrugada para ir" ¿Te lo había comunicado especial que no ibas a contar contigo o cómo se da? No, habíamos hablado, sí, bueno, la prioridad la ha tenido Olimpia, si era por mí me quedaba un año más, la verdad que tanto con mis compañeros como Eduardo, muy buenas personas, bueno, yo creo que es entendible a veces, creo que se va a buscar otra alternativa y la verdad que me voy muy contento y muy feliz por el bicampeonato.

¿No sé si te esperabas un talento de esa manera aquí en el equipo, viste, es difícil, digo, la lucha en cuanto al talento? No, tal cual, bueno, Carlitos que ya se fue, Jorge, Edwin, Pinto, Jamir Maldonado que se lesionó, pero la verdad que muy buenos jugadores, mucha competencia sana, quiero decirlo, muy sano, eso es lo que más me gustó, así que también buenas personas y ojalá que ganen siempre, siempre porque aquellas se llegan un hincha. ¿Qué jugador te sorprendió de Olimpia en los personajes y en los juegos que pusiste? Jorge me sorprendió un montón, la verdad que Jorge es muy buen jugador, creo que tiene mucho futuro, Edwin también, bueno, no quiero dejar a nadie afuera, pero más o menos eso es lo que encabeza, y bueno, una lástima que no hayan clasificado a la selección, yo quería era hincha de ustedes, pero bueno, yo creo que se le va a dar pronto.