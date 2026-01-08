Cena íntima del Olimpia tras la 40, leyenda presente y un 'infiltrado'

Las fotos de la cena íntima del Olimpia tras coronarse bicampeón en la Liga Nacional de Honduras
El Olimpia venció por 1-0 al Marathón en el Estadio Nacional y se coronó en el Apertura 2025 tras superarlos en el global (3-2).
Los festejos en la cancha se trasladaron a la tradicional cena en un reconocido restaurante de la capital.
Rafael Villeda, presidente del Olimpia, junto a Jorge Herrera, mandatario de la Liga Nacional de Honduras.
Los directivos y cercanos al equipo festejaron un nuevo título para el León. ¡Ya es el 40 que tienen en el fútbol hondureño!
Olimpia tuvo una aguerrida final ante Marathón, pero finalmente se terminó quedando con su tan ansiada 40.
El abrazo de Rafael Villeda con José Mario Pinto, anotador del único gol en la vuelta de la gran final del torneo Apertura 2025.
Carlos 'Mango' Sánchez también destacó en la final ante los verdolagas. Se mostró feliz tras ganar el título.
Rafael Villeda presumió el nuevo trofeo de la Liga Nacional: ¡Olimpia lo estrenó con su hermoso diseño!
Eduardo Espinel también se sumó a los festejos en la cena tras ganar su segundo título con el "Rey de Copas".
El entrenador uruguayo no ocultó su emoción tras ser bicampeón del fútbol hondureño en sus primeros torneos con el club.
Los presentes también aprovecharon para tomarse fotografías con la copa de la Liga Nacional.
Noel Valladares, exportero de la Selección de Honduras y Olimpia, también se sumó a los festejos de la 40.
El 'infiltrado'. Kevin Álvarez también estuvo presente en la cena que realizó el Olimpia tras coronarse campeón.
Olimpia celebró a lo grande el título del torneo Apertura 2025. Ya igualó al Saprissa como los equipos con mayor cantidad en Centroamérica.