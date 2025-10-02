Olimpia destroza al Cartaginés y está en semifinales de la Copa Centroamericana 2025

Tegucigalpa, Honduras.

La casta del Olimpia no se pone en duda. Es el más grande de Honduras y lo ratificó este jueves con su triunfo 3-1 sobre Cartaginés de Costa Rica para clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 y de paso, el boleto a la próxima edición de la Concacaf Champions Cup. Doble premio para el Viejo León. Olimpia salió al estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa bajo un marco de azul, rojo y blanco, con la hinchada animando y con la ventaja que sacó de la ida 2-1. La vuelta de cuartos de final fue casi un trámite para los blancos que firmaron una gran noche en la capital y avanzaron con global 5-2. Jorge Benguché, autor de un doblete, y Yustin Arboleda acabaron con las esperanzas de remontada de los brumosos, que se ilusionaron con el tanto de Mauro Quiroga, pero acabaron sucumbiendo ante la calidad de los hombres de Eduardo Espinel.

LAS ACCIONES DEL PARTIDO

El primer aviso del duelo fue de Benguché a los 30 segundos con un disparo lejano que dio rebote el portero Kevin Briceño y respondió Cartaginés poco después con un remate de Marco Ureña al horizontal. A los 6 minutos apareció la pesadilla del Cartaginés: Jorge Benguché. El 'Toro' recibió un pase filtrado de Michaell Chirinos, se fue a toda velocidad al área, engañó sin querer al meta tico, que pensó que el delantero iba a mandar centro, sin embargo el balón salió con dirección al arco y acabó en el fondo. El primer grito del goleador del torneo. Solo tres minutos después casi marca Jorge Álvarez, a pase de Chirinos, el 2-0, pero lo evitó Briceño con su cuerpo. Dominaba el Olimpia el encuentro, lo tenía donde quería. En el 20' y en el 21' llegaron dos ocasiones más del Olimpia. José Mario Pinto cabeceó un centro de Chirinos y se desvió en un defensa y Arboleda y Benguché se fueron en blanco en el área chica tras un pase de Elison Rivas. Cartaginés llegó con mucho peligro a la cabaña de Edrick Menjívar, una volea de Johan Venegas la sacó en la línea Emanuel Hernández con la cabeza, en el minuto 22. Y en el 27' se lo perdió Quiroga luego del 'pase de la muerte' de Ureña. Tenía todo para marcar, pero erró.

BENGUCHÉ Y ARBOLEDA ACABAN CON EL CARTAGINÉS

En el segundo tiempo salió mejor el Cartaginés en los primeros minutos y empató el marcador. Mauro Quiroga cabeceó un centro desde la izquierda y superó a Menjívar. Antes, Briceño realizó un tapadón a zurdazo de Elison Rivas. Olimpia no se durmió y siguió buscando. Pinto sacó un espectacular disparo y mejor la volada de Kevin Briceño para evitar el golazo en el 55'. El mismo José Mario estrelló la pelota en el poste en el 63'. No dejaba de atacar el Olimpia y encontró un penal que le cometió Everardo Rubio a Michaell Chirinos. El VAR ratificó la decisión del árbitro y Yustin Arboleda lo cambió por gol para el 2-1 en el minuto 71. Lo sentenció el Viejo León en el 81' con el doblete de Jorge Benguché. Doble cabezazo en el área, gol seguro. Arboleda bajó un centro y el 'Toro', cayéndose, la empujó al fondo de las redes brumosas. Se acabó el tiempo. Olimpia a semifinales de la Copa Centroamericana. Y va contra el Alajuelense.

- FICHA TÉCNICA: