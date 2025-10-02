  1. Inicio
Show de la Ultra Fiel,chicas sensación de Olimpia y llenazo en el Chelato Uclés

Entre banderas, cánticos y mucha pasión, la hinchada del León vibró con cada momento del encuentro que puede llevar al Olimpia a semifinales.

 Fotos: Marvin Salgado / Emilio Flores
El Olimpia buscará asegurar su pase a semifinales de la Copa Centroamericana 2025 recibiendo al Cartaginés en el partido de vuelta de cuartos de final.
Tres generaciones de hombres llegaron al Nacional para apoyar al Olimpia con toda la pasión.
Una hermosa joven destacó entre la multitud en las afueras del estadio Chelato Uclés.
Las largas filas mostraron que los seguidores del Olimpia no fallan cuando se trata de apoyar al equipo.

Los vendedores de banderas y gorros aprovecharon la fiebre por el León para animar el ambiente.
Los vendedores de banderas y gorros aprovecharon la fiebre por el León para animar el ambiente.
Pero no solo los seguidores del Olimpia estuvieron presentes, los fanáticos del Cartaginés también llegaron al Chelato Uclés.
Un aficionado del Cartaginés capturó el momento con una foto para el recuerdo.
Hasta los más pequeños acompañaron a la afición del Olimpia para este crucial partido de cuartos de final.
Esta gran familia no dudó en posar para la prensa y mostrar su apoyo al León.
Otros aficionados del Olimpia también aprovecharon para inmortalizar su pasión en una foto.
Nada mejor que un gran partido acompañado de una deliciosa baleada, la comida típica estuvo presente.
La belleza femenina aportó un toque especial al ambiente festivo.
Estas bellas catrachas también llamaron la atención en las inmediaciones del estadio.
Esta hermosa aficionada del Olimpia posó con orgullo frente al lente de la prensa.
Como es tradición, la Ultra Fiel brindó un espectáculo espectacular en el camino al estadio Chelato Uclés.
Con bengalas y luces, la Ultra Fiel demostró su pasión y lealtad hacia el León.
El estadio Nacional se llenó de color y energía, con los aficionados del León creando un gran ambiente afuera.
Las aficionados lucieron sus camisetas y accesorios oficiales, mostrando un amor incondicional por el equipo.
Cada foto capturó la pasión y belleza que ellas aportaron a la hinchada del León.
Este aficionado llegó con una camisa que decía "Último juego de soltero", ya que se casará pronto.
Este aficionado llegó con un traje de fantasma en referencia y burla al Motagua por su eliminación de la Copa Centroamericana.
